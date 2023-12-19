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Як створити незабутній різдвяний аромат для дому: ці копійчані складники є на кожній кухні

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Як створити незабутній різдвяний аромат для дому: ці копійчані складники є на кожній кухні

Як самостійно створити різдвяний аромат для дому / Фото: pixabay.com

Досвідчені господині знають, як зробити вдома дивовижну святкову атмосферу за допомогою підручних засобів.

Ми всі чекаємо Різдва, адже це час магії та див. Аби поринути у свято, можна вдома створити незабутню казкову атмосферу. І для цього не потрібно бігти до магазину за дорогими ароматами, у вас все знайдеться на кухні. Розповідаємо, як створити казковий запах, щоб у вашій оселі довго панував аромат Різдва.

Які запахи відносяться до різдвяних

До ароматів Різдва можна віднести кілька запахів, тут варто вибирати за своїми вподобаннями. Більшість із них напевно є на кожній кухні.

  • Гвоздика. Цей гіркуватий і терпкий аромат, що додає прянощів у атмосферу домашнього свята.
  • Кориця. Теплий і пряний запах, який асоціюється з домашнім затишком та обіймами.
  • Мускатний горіх. Солодкий і теплий запах нестиме насолоду у ваш дім.
  • Апельсин. Цитрусовий аромат освіжить і додасть різдвяним вечорам родинної теплоти.
  • Ялина. Свіжий хвойний запах є символом самого Різдва.

Як створити різдвяний аромат своїми руками

Щоб у домі пахло святом і казкою, можна це зробити кількома способами.

  • Прикрасьте ялинку мандаринками чи ароматними ялиновими шишками. Такий запах триматиметься довго і наповнюватиме оселю магією свята.
  • Зробіть випічку з корицею, зваріть глінтвейн зі спеціями, аромат приготованих страв довго не полишатиме вашого дому.
  • Зробіть ароматизатор своїми руками. Закип’ятіть воду, додайте туди шкірки лимона та грейпфрута, можна вкинути кілька духмяних перчин та паличку кориці, цей аромат триматиметься кілька днів у вашій оселі. 
  • Запаліть свічки із ароматом ялини, цитрусових та кориці, такий ритуал створить магічну атмосферу дива у вашому домі.
  • Якщо є ефірна олія із будь-яким різдвяним запахом, можна накапати кілька крапель на ватний диск і покласти такий ароматизатор на підвіконня. І у вашій оселі упродовж кількох днів пануватиме дух Різдва.

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Дата публікації
Перегляди
313
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