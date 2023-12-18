Як сушити пуховик в сушильній машинці, як це правильно робити після прання вручну

Сушимо пуховик після прання в машинці та вручну правильно
Щоб пуховик після прання не втратив свій привабливий вигляд, його потрібно правильно просушити. Через неправильну сушку наповнювач може збитися грудкою, і тоді виріб втратить об'єм і буде мати жалюгідний вигляд.
Як сушити пуховик в сушильній машинці
За умови вибору правильної програми, пуховики також можна сушити в сушильній машині.
Виконайте наступні кроки:
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Перевірте на етикетці, чи вашому пуховику підходить сушка у сушильній машині.
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Якщо підходить, помістіть щойно випраний виріб у сушильну машину окремо від інших речей. Таким чином, вона може безперешкодно розташуватися в барабані та вільно переміщатися.
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Пуховик спочатку потрібно вивернути навиворіт і застебнути всі блискавки й кнопки.
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Якщо є, покладіть у машинку спеціальні м'ячі для сушіння, які допомагають розпушувати наповнювач під час сушіння. Якщо їх немає, покладіть звичайний тенісний м’яч.
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Встановіть сушильну машину на температуру від 30 до 60 градусів на 40-60 хвилин.
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Якщо куртка буде вологою після першої сушки, повторюйте процес допоки куртка повністю не висохне.
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Щоб уникнути неприємного запаху пуху через залишкову вологість або утворення цвілі після сушки в машинці дайте пуховику висохнути на вішалці ще протягом доби.
Як висушити пуховик після прання вручну
Ні в якому разі не можна розкладати пухові куртки на махрових рушниках, сподіваючись, що так річ швидше просохне. В такому випадку пуховик може почати дуже неприємно пахнути.
Варто також прибрати його якомога далі від опалювальних приладів. Пухові куртки не бажано просушувати на радіаторах, а також поряд з кухонною плитою, через те, що через це річ може зіпсуватися.
У процесі сушіння також необхідно періодично струшувати куртку. Тоді пух буде краще сохнути та не зіб’ється в одному місці.
Щоб скоротити час сушіння, можна скористатися феном, пилососом, тепловентилятором.
Як висушити куртку за допомогою тепловентилятора
Дістаньте пуховик з пральної машини та дайте стекти воді. Не слід сильно віджимати виріб, оскільки це може вплинути на структуру наповнювача та пошкодити тканину. Краще розкладіть пуховик у горизонтальному положенні та залиште доти, доки стече вода. Потім повісьте пуховик на плічка і на відстані приблизно 20-25 см встановіть тепловентилятор. Спочатку просушіть виріб навиворіт, а потім — лицьову сторону.
Як висушити пуховик феном
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Розвісьте пуховик на вішалці або стільці.
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Застебніть ґудзики або блискавку, увімкніть фен і спрямуйте всередину потік теплого повітря. Повинен бути ефект повітряної кулі. Важливо робити перерви, щоб фен не згорів — вмикайте фен на 5-7 хвилин, потім вимикайте його на перерву.
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Просушити куртку потрібно спочатку з виворітного боку, постійно струшуючи її.
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Не можна тримати фен впритул, слід витримувати відстань близько 20 см.
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Застосовувати потрібно слабкий обдув, гаряче повітря може зіпсувати натуральний пух.
Сушимо пуховик пилососом
Ефективно висушити пухову куртку можна звичайним побутовим пилососом. Але лише у випадку, якщо в ньому є функція зворотного видування повітря.
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Виріб добре розправляють і поміщають в великий пластиковий пакет. Можна використовувати спеціальні вакуумні мішки для одягу.
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З пакета потім викачують повітря.
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Через пророблений отвір в пакеті засовують шланг пилососа.
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Вмикають режим зворотного видування повітря.
Таке сушіння корисне для пуховика, адже не тільки дозволяє виробу швидко висохнути, а й розпушити наповнювач.
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