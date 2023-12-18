Як сушити пуховик в сушильній машинці, як це правильно робити після прання вручну

Сушимо пуховик після прання в машинці та вручну правильно

Щоб пуховик після прання не втратив свій привабливий вигляд, його потрібно правильно просушити. Через неправильну сушку наповнювач може збитися грудкою, і тоді виріб втратить об'єм і буде мати жалюгідний вигляд.

Як сушити пуховик в сушильній машинці

За умови вибору правильної програми, пуховики також можна сушити в сушильній машині.

Виконайте наступні кроки:

Перевірте на етикетці, чи вашому пуховику підходить сушка у сушильній машині.

Якщо підходить, помістіть щойно випраний виріб у сушильну машину окремо від інших речей. Таким чином, вона може безперешкодно розташуватися в барабані та вільно переміщатися.

Пуховик спочатку потрібно вивернути навиворіт і застебнути всі блискавки й кнопки.

Якщо є, покладіть у машинку спеціальні м'ячі для сушіння, які допомагають розпушувати наповнювач під час сушіння. Якщо їх немає, покладіть звичайний тенісний м’яч.

Встановіть сушильну машину на температуру від 30 до 60 градусів на 40-60 хвилин.

Якщо куртка буде вологою після першої сушки, повторюйте процес допоки куртка повністю не висохне.

Щоб уникнути неприємного запаху пуху через залишкову вологість або утворення цвілі після сушки в машинці дайте пуховику висохнути на вішалці ще протягом доби.

Як висушити пуховик після прання вручну

Ні в якому разі не можна розкладати пухові куртки на махрових рушниках, сподіваючись, що так річ швидше просохне. В такому випадку пуховик може почати дуже неприємно пахнути.

Варто також прибрати його якомога далі від опалювальних приладів. Пухові куртки не бажано просушувати на радіаторах, а також поряд з кухонною плитою, через те, що через це річ може зіпсуватися.

У процесі сушіння також необхідно періодично струшувати куртку. Тоді пух буде краще сохнути та не зіб’ється в одному місці.

Щоб скоротити час сушіння, можна скористатися феном, пилососом, тепловентилятором.

Як висушити куртку за допомогою тепловентилятора

Дістаньте пуховик з пральної машини та дайте стекти воді. Не слід сильно віджимати виріб, оскільки це може вплинути на структуру наповнювача та пошкодити тканину. Краще розкладіть пуховик у горизонтальному положенні та залиште доти, доки стече вода. Потім повісьте пуховик на плічка і на відстані приблизно 20-25 см встановіть тепловентилятор. Спочатку просушіть виріб навиворіт, а потім — лицьову сторону.

Як висушити пуховик феном

Розвісьте пуховик на вішалці або стільці.

Застебніть ґудзики або блискавку, увімкніть фен і спрямуйте всередину потік теплого повітря. Повинен бути ефект повітряної кулі. Важливо робити перерви, щоб фен не згорів — вмикайте фен на 5-7 хвилин, потім вимикайте його на перерву.

Просушити куртку потрібно спочатку з виворітного боку, постійно струшуючи її.

Не можна тримати фен впритул, слід витримувати відстань близько 20 см.

Застосовувати потрібно слабкий обдув, гаряче повітря може зіпсувати натуральний пух.

Сушимо пуховик пилососом

Ефективно висушити пухову куртку можна звичайним побутовим пилососом. Але лише у випадку, якщо в ньому є функція зворотного видування повітря.

Виріб добре розправляють і поміщають в великий пластиковий пакет. Можна використовувати спеціальні вакуумні мішки для одягу.

З пакета потім викачують повітря.

Через пророблений отвір в пакеті засовують шланг пилососа.

Вмикають режим зворотного видування повітря.

Таке сушіння корисне для пуховика, адже не тільки дозволяє виробу швидко висохнути, а й розпушити наповнювач.

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