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Як сушити пуховик в сушильній машинці, як це правильно робити після прання вручну

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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33
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3 хв
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Як сушити пуховик в сушильній машинці, як це правильно робити після прання вручну

Як правильно сушити пуховик

Сушимо пуховик після прання в машинці та вручну правильно

Щоб пуховик після прання не втратив свій привабливий вигляд, його потрібно правильно просушити. Через неправильну сушку наповнювач може збитися грудкою, і тоді виріб втратить об'єм і буде мати жалюгідний вигляд.

Як сушити пуховик в сушильній машинці

За умови вибору правильної програми, пуховики також можна сушити в сушильній машині.

Виконайте наступні кроки:

  • Перевірте на етикетці, чи вашому пуховику підходить сушка у сушильній машині.

  • Якщо підходить, помістіть щойно випраний виріб у сушильну машину окремо від інших речей. Таким чином, вона може безперешкодно розташуватися в барабані та вільно переміщатися.

  • Пуховик спочатку потрібно вивернути навиворіт і застебнути всі блискавки й кнопки.

  • Якщо є, покладіть у машинку спеціальні м'ячі для  сушіння, які допомагають розпушувати наповнювач  під час сушіння. Якщо їх немає, покладіть звичайний тенісний м’яч. 

  • Встановіть сушильну машину на температуру від 30 до 60 градусів на 40-60 хвилин.

  • Якщо куртка буде вологою після першої сушки, повторюйте процес допоки куртка повністю не висохне.

  • Щоб уникнути неприємного запаху пуху через залишкову вологість або утворення цвілі після сушки в машинці дайте пуховику висохнути на вішалці ще протягом доби. 

Як висушити пуховик після прання вручну

Ні в якому разі не можна розкладати пухові куртки на махрових рушниках, сподіваючись, що так річ швидше просохне. В такому випадку пуховик може почати дуже неприємно пахнути.

Варто також прибрати його якомога далі від опалювальних приладів. Пухові куртки не бажано просушувати на радіаторах, а також поряд з кухонною плитою, через те, що через це річ може зіпсуватися.

У процесі сушіння також необхідно періодично струшувати куртку. Тоді пух буде краще сохнути та не зіб’ється в одному місці.

Щоб скоротити час сушіння, можна скористатися феном, пилососом, тепловентилятором.

Як висушити куртку за допомогою тепловентилятора

Дістаньте пуховик з пральної машини та дайте стекти воді. Не слід сильно віджимати виріб, оскільки це може вплинути на структуру наповнювача та пошкодити тканину. Краще розкладіть пуховик у горизонтальному положенні та залиште доти, доки стече вода. Потім повісьте пуховик на плічка і на відстані приблизно 20-25 см встановіть тепловентилятор. Спочатку просушіть виріб навиворіт, а потім — лицьову сторону.

Як висушити пуховик феном

  • Розвісьте пуховик на вішалці або стільці.

  • Застебніть ґудзики або блискавку, увімкніть фен і спрямуйте всередину потік теплого повітря. Повинен бути  ефект повітряної кулі. Важливо робити перерви, щоб фен не згорів — вмикайте фен на 5-7 хвилин, потім вимикайте його на перерву. 

  • Просушити куртку потрібно спочатку з виворітного боку, постійно струшуючи її.

  • Не можна тримати фен впритул, слід витримувати відстань близько 20 см.

  • Застосовувати потрібно слабкий обдув,  гаряче повітря може зіпсувати натуральний пух. 

Сушимо пуховик пилососом

Ефективно висушити пухову куртку можна звичайним побутовим пилососом. Але лише у випадку, якщо в ньому є функція зворотного видування повітря.

  • Виріб добре розправляють і поміщають в великий пластиковий пакет. Можна використовувати спеціальні вакуумні мішки для одягу.

  • З пакета потім викачують повітря.

  • Через пророблений отвір в пакеті засовують шланг пилососа.

  • Вмикають режим зворотного видування повітря.

Таке сушіння корисне для пуховика, адже не тільки дозволяє виробу швидко висохнути, а й розпушити наповнювач.

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Дата публікації
Перегляди
33
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