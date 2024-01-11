Як у 40 років не мати старший вигляд: поради, які допоможуть

Як у 40 років не виглядати на 50

Ще якихось 100 років тому 40-річних жінок вважали бабусями та й виглядали вони відповідно. Сьогодні у цьому віці настає друга молодість, деякі сорокарічні жінки ще дадуть фору молодим, а інші, здаються на десятки років старшими.

Чому 40-річні жінки мають старший вигляд

40-річну жінку можна визначити за зачіскою

Вважається, що жінка у 40+ років повинна обов'язково робити коротку стрижку. Але це не так, принаймні не завжди так. Довге волосся робить представниць прекрасної статі більш привабливим. Якщо вам подобається ваша довжина волосся, виберіть модні в цьому сезоні варіанти каскаду, шеггі, каре. Довгі локони, що обрамляють обличчя, можуть скоригувати овал обличчя і відвернути увагу від ознак вікових змін. За умови, звичайно, що волосся здорове і досить густе.

Якщо вам пасують короткі стрижки, не відмовляйтесь від них Сучасні варіанти короткого боб або піксі додадуть образ запалу, сміливості та візуально освіжать образ.

Що точно додасть віку — так це рідке та тонке волосся. Людину з таким волоссям навколишні сприймають як не здорову. "Забетонована" укладання лаком також додасть не мало років.

І ще важливо про що забувають жінки з віком, наше обличчя змінюється, і стрижка, стиль також повинні змінюватися разом з віком.

Невдале фарбування

Колір волосся також може завдати віку. Не правильний колір волосся, наприклад популярний серед жінок елегантного віку платиновий блонд, на думку стилістів, дуже старить. В іншу крайність кидатися теж не варто — надто темний колір волосся підкреслить усі зморшки на обличчі. Сьогодні в моді максимально натуральні відтінки, складні види фарбування та контуринг — все це виглядає сучасно та стильно, а отже, робить жінку молодшою.

Ніякі стрижки, фарбування не врятує ситуацію, якщо волосся неживе. Тому після 40 особливо важливо приділити увагу здоров'ю волосся - їх зволоженню та живленню волосся.

Тонкі та рідкі брови

З віком через гормональні зміни брови стають менш густими, що сильно впливає на сприйняття віку. Чим блідіші та тонші брови, тим старше здається жінка. Так само додають віку занадто яскраво намальовані брови, брови у формі коми чи тонкої ниточки.

Макіяж допомагає приховати вік

Правильний віковий макіяж робить жінок привабливішими. Дослідження показало, що у 20 років яскравий макіяж додає віку, а після 35-40 правильно підібрана косметика дає потужний ефект, що омолоджує. Важливо користуватися сироваткою, що зволожує, тональним кремом, розумно використовувати суху пудру, яка може забиватися в зморшки.

Засмагла шкіра

Дехто з жінок вважає, що засмага приховує недоліки шкіри та недооцінює шкідливий вплив сонячних променів на неї. Як наслідок, втрата тонусу шкіри, її сухість, пігментація, зморшки, купероз. Уникнути, або зменшити фотостаріння допомагає протисонцевий крем.

Не правильна вага

Люди з надмірною вагою виглядають старшими за своїх однолітків. В першу чергу через те, що зайвий жир порушує вироблення колагену, що веде до втрати пружності шкіри. Але так само і занадта худорлявість у такому віці надає років. Після занадто швидкого схуднення шкіра може обвисати. Найкраще для шкіри та організму — підтримка постійної здорової ваги без різких коливань.

Не здоровий спосіб життя

Будь-який догляд, найкращі гени безсилі проти нездорового способу життя. Алкоголь, тютюн, вплив сонячних променів та погана екологія прискорять старіння.

Здоровий образ життя — сон, питний режим, фізична активність, відсутність стресів, свіже повітря, різноманітний та корисний раціон — все це позитивно впливає на самопочуття та зовнішньому вигляді.

Не правильний гардероб

Стилісти рекомендують одягатися відповідно віку. Обтислі сукні, які мають гарний вигляд на 20-річних можуть надати кумедного вигляду жінці за сорок.

Одяг чорного кольору, який, як вважається, робить жынку стрункішою, навпаки додає років. Але з обережністю потрібно відноситись і до яскравих кольорів, невдале поєднання яких може зробити образ недолужним.

Щоб не виглядати старшою, жінка старше 40 років багато часу приділяти своєму здоров'ю, вигляду, образу і постійно працювати над помилками.

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