Як українською назвати зелену цибулю: таких слів ви точно не знали

Наша мова багата маловідомими словами, які сміливо можна використовувати у своєму повсякденному мовленні.

Жоден смачний український обід не обходиться без зеленої цибулі, яка напевно є в кожному холодильнику. Взагалі, зеленою цибулею називають кілька видів рослин – черемшу, шалот, пору та китайську цибулю. Це ті рослини, які мають їстівну наземну частину, а не сам коренеплід. Розповідаємо, посилаючись на матеріал "Телеграф", як українською мовою називати зелену цибулю, які цікаві слова на позначення цього овоча побутують в регіонах України.

Які традиційні українські назви на позначення зеленої цибулі

Найбільш розповсюдженою назвою овоча є просто "зелена цибуля". Це загальновживаний термін, яким послуговуються, коли називають усі види цибулі із зеленим листям. Є ще кілька слів на позначення овоча:

Перо – найуживаніше слово, яке використовується для опису довгих стебел будь-якого виду зеленої цибулі.

– найуживаніше слово, яке використовується для опису довгих стебел будь-якого виду зеленої цибулі. Цибулиння – лексема, яка означає, що верхня зелена частина належить до звичайної цибулі.

– лексема, яка означає, що верхня зелена частина належить до звичайної цибулі. Зелень – загальна назва на позначення не лише зеленої цибулі, а й усієї зелені.

Які є ще слова на позначення зеленої цибулі

У деяких областях України цей вид овоча можуть називати різними словами. Наприклад, у західних областях можна почути слово "цибахи", тоді як у південному регіоні зелену цибулю називають "цибук".

Читайте також:

Не переходьте на суржик: якими українськими відповідниками замінити найвідоміші слова-покручі

Як правильно сказати українською "ловушка": такий варіант слова мало кому відомий

Чи є в українській мові слово "обстановка": скільки насправді існує варіантів цієї лексеми