Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як українською перекласти "утро вечера мудренее": список відповідників

Як українською перекласти "утро вечера мудренее": список відповідників

Як українською перекласти "утро вечера мудренее" / Фото: Freepik

В умовах російської агресії проти України багато людей намагаються відмовитися від використання російської мови та шукають українські відповідники для звичних висловів.

Одним з таких висловів є "утро вечера мудренее", який в російській мові означає, що вранці, після відпочинку, легше знайти рішення проблеми або поглянути на ситуацію по-новому.

Як українською мовою сказати "утро вечера мудренее" — читайте далі.

Дослівний переклад виразу "утро вечера мудренее"

Дослівний переклад прислів'я звучав би як "ранок за вечір мудріший". Однак такий переклад не є ідіоматичним і може звучати незграбно для украхнськомовних громадян. Крім того, дослівний переклад знавці української мови вважають калькою, тому не рекомендують його вживати, а шукати відповідники серед українських прислів'їв та приказок.

Українські відповідники виразу "утро вечера мудренее"

В українській мові є чимало прислів'їв та приказок, які передають схожу думку:

  • Ранок покаже;
  • Ніч-мати дасть пораду;
  • Сон - найкращий лікар;
  • Ніч додасть розуму;
  • Ранок покаже, що вечір не скаже;
  • Завтра буде видніше;
  • Година вранці варта двох увечері.

Контекст використання виразу "утро вечера мудренее"

Вираз "утро вечера мудренее" або його українські відповідники зазвичай використовують у ситуаціях, коли потрібно ухвалити важливе рішення, але бракує ясності думки або інформації. У такому випадку краще "переспати з цією думкою" і повернутися до питання вранці.

Коли емоції беруть гору і заважають тверезо оцінити ситуацію, тоді відкласти рішення до ранку - це спосіб заспокоїтися та поглянути на проблему з іншої перспективи.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація