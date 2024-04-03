Як українською перекласти "утро вечера мудренее": список відповідників

В умовах російської агресії проти України багато людей намагаються відмовитися від використання російської мови та шукають українські відповідники для звичних висловів.

Одним з таких висловів є "утро вечера мудренее", який в російській мові означає, що вранці, після відпочинку, легше знайти рішення проблеми або поглянути на ситуацію по-новому.

Як українською мовою сказати "утро вечера мудренее" — читайте далі.

Дослівний переклад виразу "утро вечера мудренее"

Дослівний переклад прислів'я звучав би як "ранок за вечір мудріший". Однак такий переклад не є ідіоматичним і може звучати незграбно для украхнськомовних громадян. Крім того, дослівний переклад знавці української мови вважають калькою, тому не рекомендують його вживати, а шукати відповідники серед українських прислів'їв та приказок.

Українські відповідники виразу "утро вечера мудренее"

В українській мові є чимало прислів'їв та приказок, які передають схожу думку:

Ранок покаже;

Ніч-мати дасть пораду;

Сон - найкращий лікар;

Ніч додасть розуму;

Ранок покаже, що вечір не скаже;

Завтра буде видніше;

Година вранці варта двох увечері.

Контекст використання виразу "утро вечера мудренее"

Вираз "утро вечера мудренее" або його українські відповідники зазвичай використовують у ситуаціях, коли потрібно ухвалити важливе рішення, але бракує ясності думки або інформації. У такому випадку краще "переспати з цією думкою" і повернутися до питання вранці.

Коли емоції беруть гору і заважають тверезо оцінити ситуацію, тоді відкласти рішення до ранку - це спосіб заспокоїтися та поглянути на проблему з іншої перспективи.

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