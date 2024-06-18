Як українською правильно сказати "газіровка": таке милозвучне слово мало кому відоме

Наша мова має багато мелодійних гарних слів, якщо ми не знаємо деяких із них, це не значить, що їх не існує.

Коли як не влітку хочеться холодної газованої води, саме в спекотну пору року ці напої найбільш популярні. Втім, мало хто знає, як правильно назвати газовану воду одним українським словом. Виявляється, таке є, і воно мелодійне та неймовірно гарне.

Як українською мовою сказати "газіровка": про це мало хто знає

Авторка й ведуча програми "Правильно українською" на "Радіо Трек" Ольга Багній пояснила, як одним словом можна назвати газовану воду. Адже досить часто ми чуємо, як такі напої називають "газіровкою", але це неправильно, як зазначає ведуча.

"Улітку ми п'ємо досить багато води. Одні люблять газовану, інші — негазовану. Хтось взагалі полюбляє чай або навіть гарячий компот. Але повернімося до газованої води. Дуже часто її називають "газіровкою". Але це ж російське слово", — говорить Ольга Багній.

Авторка зауважує, що російськомовну кальку краще замінити українським словом. Ми п’ємо не "газіровку", а газованку, тому варто запам’ятати це слово і використовувати при нагоді.

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