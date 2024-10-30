Як уникнути бризок під час смаження на олії: покладіть у сковороду всього лише одну річ

Більшість продуктів ми смажимо саме на олії, яка постійно бризкає на плиту, стіни, підлогу, залишаючи по собі масні плями, які важко виводяться. А коли розпечений продукт потрапляє на шкіру, то може призвести до появи опіків. Чи можна уникнути бризок під час смаження?

Проблема розбризкування олії доволі поширена, адже ми часто готуємо саме такі страви, які потребують смаження. Сьогодні можна знайти чимало різних пристроїв, які були створені саме для уникнення бризок.

Наприклад, щоб на плиту, стіни та шкіру не потрапляли масні плями, експерти рекомендують придбати спеціальні екрани. Вони мають вигляд пласкої кришки з ручкою, схожої на сито.

Основна перевага таких екранів у тому, що вони, на відміну від звичайних кришок, пропускають пару й повітря, а це доволі важливо під час приготування різних страв. Прикривши таким ситом сковороду, ви можете уникнути бризок.

Варіанти екрану від бризок олії / Фото: Фото з відкритих джерел

Варіанти екрану від бризок олії / Фото: Фото з відкритих джерел

Але що робити, якщо у вас напохваті немає спеціального екрану? Вихід є. Олія починає сильно бризкати, коли поверхня сковороди сильно нагрівається, а до цього в посуді були краплі води. Щоб цього уникнути, спробуйте перед приготуванням насипати і втерти невелику кількість солі.

Вона утворить тонкий захисний шар, внаслідок чого олія не бризкатиме. Але пам'ятайте, що саму страву під час приготування вам уже не потрібно солити.

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