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Як утеплити будинок ззовні власними силами: поради професійних будівельників

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Як утеплити будинок ззовні власними силами: поради професійних будівельників

Як утеплити будинок ззовні / Фото: Pexels

Чим і як утеплити будинок ззовні, щоб зберегти тепло та заощадити до 60% грошей на сплату за опалення - поради від професійних будівельників.

Утеплення будинку ззовні дозволяє досягти комфортної температури всередині помешкання, і заодно заощадити на рахунках за комунальні послуги. Це можна зробити різними способами, виходячи з власних потреб та вподобань.

Навіщо утеплювати будинок ззовні?

Зовнішнє утеплення будинку проводиться з декількох причин:

  • мінімальна вартість витратного матеріалу та виконання робіт;
  • максимальне енергозбереження, оскільки таким чином можна зменшити витрати на опалення до 60%;
  • створення міцного і водночас естетичного фасаду;
  • поліпшення мікроклімату в приміщенні, що позитивно відображається на якості життя;
  • створення ефекту термоса, таким чином повітря в приміщенні влітку буде повільніше нагріватися, а взимку – остигати;
  • захист стін від промерзання;
  • збереження площі всього будинку сталою, чого не можна сказати про внутрішнє утеплення.

Як утеплити будинок ззовні власними силами

  1. Очистити водостічні труби. Цю роботу потрібно зробити до настання зими. Водостоки, які відводять воду від будинку, можуть бути засміченими, і вода потрапить всередину. Тому їх потрібно очистити від палиць та іншого сміття.
  2. Перекрити воду та злити залишки. На зиму потрібно перекрити воду системи зрошення чи інші зовнішні джерела. Обов’язково позливавши її зі шлангів. Це знизить ризик розриву труб при зниженні температури.
  3. Енергозберігаючі вікна. Якщо є потреба та можливість, краще замінити старі вікна з дерев’яними рамами та одним склом на енергоефективні. Оскільки в будинках зазвичай дуже багато вікон, як можуть пропускати холодне повітря ззовні. Найпопулярніші вікна – це варіант з вінілу, подвійним чи потрійним склом та аргоном всередині.
  4. Утеплити двері гаража. Якщо є гараж, то слід утеплити ворота,  це дуже заощадить кошти за електропостачання та газ, тим паче, якщо гараж приєднаний до будинку.
  5. Утеплити кондиціонери. Якщо в будинку є віконні кондиціонери, то їх краще зняти на зиму. Оскільки вони не утеплені і створюють протяги повітря.
  6. Перевірте дах та димохід. Оскільки під дахом знаходиться сам будинок, його потрібно перевірити на наявність пошкоджень. І у разі потреби відремонтувати, затулити всі отвори, щоб не проходило холодне повітря, дощ та сніг.
  7. Запастися на зиму інструментами та витратним матеріалом. Потрібно, щоб під рукою завжди було все, щоб перезимувати: лопата, сіль, скребки для льоду, щітки з м’якою щетиною та граблі, щоб прибирати сніг на даху.  

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Дата публікації
Перегляди
112
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