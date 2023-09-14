Як утеплити будинок ззовні власними силами: поради професійних будівельників

Чим і як утеплити будинок ззовні, щоб зберегти тепло та заощадити до 60% грошей на сплату за опалення - поради від професійних будівельників.
Утеплення будинку ззовні дозволяє досягти комфортної температури всередині помешкання, і заодно заощадити на рахунках за комунальні послуги. Це можна зробити різними способами, виходячи з власних потреб та вподобань.
Навіщо утеплювати будинок ззовні?
Зовнішнє утеплення будинку проводиться з декількох причин:
- мінімальна вартість витратного матеріалу та виконання робіт;
- максимальне енергозбереження, оскільки таким чином можна зменшити витрати на опалення до 60%;
- створення міцного і водночас естетичного фасаду;
- поліпшення мікроклімату в приміщенні, що позитивно відображається на якості життя;
- створення ефекту термоса, таким чином повітря в приміщенні влітку буде повільніше нагріватися, а взимку – остигати;
- захист стін від промерзання;
- збереження площі всього будинку сталою, чого не можна сказати про внутрішнє утеплення.
Як утеплити будинок ззовні власними силами
- Очистити водостічні труби. Цю роботу потрібно зробити до настання зими. Водостоки, які відводять воду від будинку, можуть бути засміченими, і вода потрапить всередину. Тому їх потрібно очистити від палиць та іншого сміття.
- Перекрити воду та злити залишки. На зиму потрібно перекрити воду системи зрошення чи інші зовнішні джерела. Обов’язково позливавши її зі шлангів. Це знизить ризик розриву труб при зниженні температури.
- Енергозберігаючі вікна. Якщо є потреба та можливість, краще замінити старі вікна з дерев’яними рамами та одним склом на енергоефективні. Оскільки в будинках зазвичай дуже багато вікон, як можуть пропускати холодне повітря ззовні. Найпопулярніші вікна – це варіант з вінілу, подвійним чи потрійним склом та аргоном всередині.
- Утеплити двері гаража. Якщо є гараж, то слід утеплити ворота, це дуже заощадить кошти за електропостачання та газ, тим паче, якщо гараж приєднаний до будинку.
- Утеплити кондиціонери. Якщо в будинку є віконні кондиціонери, то їх краще зняти на зиму. Оскільки вони не утеплені і створюють протяги повітря.
- Перевірте дах та димохід. Оскільки під дахом знаходиться сам будинок, його потрібно перевірити на наявність пошкоджень. І у разі потреби відремонтувати, затулити всі отвори, щоб не проходило холодне повітря, дощ та сніг.
- Запастися на зиму інструментами та витратним матеріалом. Потрібно, щоб під рукою завжди було все, щоб перезимувати: лопата, сіль, скребки для льоду, щітки з м’якою щетиною та граблі, щоб прибирати сніг на даху.
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