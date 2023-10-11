Як утеплити дерев’яні та пластикові вікна: бюджетні матеріали, що не пропускають холод

В Україні вже настали холоди, а значить, потрібно утеплювати свої оселі та підготувати вікна до зими. Як утеплити старі вікна, коли дує холодом з дерев’яної рами, або пластикові, поділився віконний майстер.

Як утеплити дерев’яні вікна на зиму

Газета або туалетний папір. Це найпростіший спосіб, щоб утеплити вікно. Цим методом користувалися ще наші батьки та дідусі з бабусями. Він дуже дієвий та бюджетний, тому досі не втратив своєї актуальності. Для того, щоб утеплити вікно, газету чи туалетний папір потрібно згорнути в трубочку, намочити у воді та заткнути всі щілини, звідки може йти холод. Поверх газети потрібно наклеїти смужку паперу, який попередньо слід змочити у мильному розчині. Такий спосіб повністю не захистить від холодної зими, але для підсилення заходів з утеплення буде цілком робочий.

Це найпростіший спосіб, щоб утеплити вікно. Цим методом користувалися ще наші батьки та дідусі з бабусями. Він дуже дієвий та бюджетний, тому досі не втратив своєї актуальності. Для того, щоб утеплити вікно, газету чи туалетний папір потрібно згорнути в трубочку, намочити у воді та заткнути всі щілини, звідки може йти холод. Поверх газети потрібно наклеїти смужку паперу, який попередньо слід змочити у мильному розчині. Такий спосіб повністю не захистить від холодної зими, але для підсилення заходів з утеплення буде цілком робочий. Паперовий скотч та поролон чи вата. Це один із найпоширеніших способів для утеплення дерев’яних вікон. Для цього потрібно взяти поролон або вату, де є можливість запхати у щілини, або щільно прикласти до проміжків між вікон і заклеїти поверх паперовим скотчем. Це ідеальний спосіб утеплення для вікон, у яких є великі щілини, поролон і вата зі скотчем не пропускатимуть холодне повітря та не випускатимуть тепло.

Це один із найпоширеніших способів для утеплення дерев’яних вікон. Для цього потрібно взяти поролон або вату, де є можливість запхати у щілини, або щільно прикласти до проміжків між вікон і заклеїти поверх паперовим скотчем. Це ідеальний спосіб утеплення для вікон, у яких є великі щілини, поролон і вата зі скотчем не пропускатимуть холодне повітря та не випускатимуть тепло. Теплоізоляційна плівка. Її можна придбати у будь-якому магазині. Цю плівку наклеюють на віконне скло, і вона зберігає тепло у будинку. Це дуже ефективний та дієвий спосіб, щоб вберегти свою оселю від задування холодного повітря.

Її можна придбати у будь-якому магазині. Цю плівку наклеюють на віконне скло, і вона зберігає тепло у будинку. Це дуже ефективний та дієвий спосіб, щоб вберегти свою оселю від задування холодного повітря. Парафін для вікон. Якщо дерев’яні вікна продуваються вітром, то найкращим варіантом буде віконний парафін. Спеціальний парафін можна придбати в будівельному магазині, його розтоплюють на вогні і наносять на віконні рами. Це досить надійний спосіб утеплення, але потрібно буде потрудитися.

Чим утеплити пластикові вікна

Якщо через пластикове вікно проходить холодне повітря, значить гумовий ущільнювач зносився і його потрібно замінити. Оскільки це погіршує теплоізоляційні властивості вікна. Його можна замінити самостійно, лише потрібно купити у будь-якому магазині. Також необхідно буде взяти зразок старого ущільнювача, щоб він підходив саме для вашого вікна. Або можна звернутися до віконних майстрів, які замінять вам ущільнювач, але це коштуватиме грошей.

Також пластикові вікна можна замазати спеціальним герметиком. Метод не дешевий, оскільки до герметика потрібно ще купити спеціальний пістолет для нього.

Ще один варіант – поклейка енергозберігаючої плівки. Її клеять на саме скло, тому й називають часто «третім склом». Така плівка є термоізоляційною, тому в рази зменшує втрату тепла.

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