Як утеплити дерев’яні та пластикові вікна: бюджетні матеріали, що не пропускають холод

Як утеплити дерев'яні та пластикові вікна: віконний майстер поділився ефективними методами, які коштують копійки.
В Україні вже настали холоди, а значить, потрібно утеплювати свої оселі та підготувати вікна до зими. Як утеплити старі вікна, коли дує холодом з дерев’яної рами, або пластикові, поділився віконний майстер.
Як утеплити дерев’яні вікна на зиму
- Газета або туалетний папір. Це найпростіший спосіб, щоб утеплити вікно. Цим методом користувалися ще наші батьки та дідусі з бабусями. Він дуже дієвий та бюджетний, тому досі не втратив своєї актуальності. Для того, щоб утеплити вікно, газету чи туалетний папір потрібно згорнути в трубочку, намочити у воді та заткнути всі щілини, звідки може йти холод. Поверх газети потрібно наклеїти смужку паперу, який попередньо слід змочити у мильному розчині. Такий спосіб повністю не захистить від холодної зими, але для підсилення заходів з утеплення буде цілком робочий.
- Паперовий скотч та поролон чи вата. Це один із найпоширеніших способів для утеплення дерев’яних вікон. Для цього потрібно взяти поролон або вату, де є можливість запхати у щілини, або щільно прикласти до проміжків між вікон і заклеїти поверх паперовим скотчем. Це ідеальний спосіб утеплення для вікон, у яких є великі щілини, поролон і вата зі скотчем не пропускатимуть холодне повітря та не випускатимуть тепло.
- Теплоізоляційна плівка. Її можна придбати у будь-якому магазині. Цю плівку наклеюють на віконне скло, і вона зберігає тепло у будинку. Це дуже ефективний та дієвий спосіб, щоб вберегти свою оселю від задування холодного повітря.
- Парафін для вікон. Якщо дерев’яні вікна продуваються вітром, то найкращим варіантом буде віконний парафін. Спеціальний парафін можна придбати в будівельному магазині, його розтоплюють на вогні і наносять на віконні рами. Це досить надійний спосіб утеплення, але потрібно буде потрудитися.
Чим утеплити пластикові вікна
- Якщо через пластикове вікно проходить холодне повітря, значить гумовий ущільнювач зносився і його потрібно замінити. Оскільки це погіршує теплоізоляційні властивості вікна. Його можна замінити самостійно, лише потрібно купити у будь-якому магазині. Також необхідно буде взяти зразок старого ущільнювача, щоб він підходив саме для вашого вікна. Або можна звернутися до віконних майстрів, які замінять вам ущільнювач, але це коштуватиме грошей.
- Також пластикові вікна можна замазати спеціальним герметиком. Метод не дешевий, оскільки до герметика потрібно ще купити спеціальний пістолет для нього.
- Ще один варіант – поклейка енергозберігаючої плівки. Її клеять на саме скло, тому й називають часто «третім склом». Така плівка є термоізоляційною, тому в рази зменшує втрату тепла.
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