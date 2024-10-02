Як утеплити оселю на зиму: 7 нескладних порад, які допоможуть зберегти затишок в домі

З настанням холодів багато людей стикаються з питанням, як зберегти тепло в квартирі та знизити витрати на опалення.

Утеплення житла може значно підвищити комфорт у зимовий період та допомогти заощадити на рахунках за тепло.

У цій статті ми зібрали найефективніші поради, які допоможуть вам зробити квартиру затишною та теплою взимку.

Утеплення вікон

Найбільша кількість тепла втрачається саме через вікна. Щоб запобігти цьому, слід звернути увагу на кілька аспектів.

Герметизація вікон

Перевірте, чи щільно прилягають вікна до рами. Якщо ви відчуваєте, що з вікон дує холодне повітря, можна використати ущільнювачі або спеціальну піну для герметизації. Це допоможе позбутися щілин, через які виходить тепло.

Утеплення за допомогою плівки

Спеціальна теплозберігаюча плівка, яку легко наклеїти на скло, утримує до 30% тепла в приміщенні. Вона створює додатковий бар'єр між холодним повітрям зовні та теплим всередині.

Важкі штори

Замість легких тюлів на зимовий період можна повісити важкі штори, які додатково захищатимуть приміщення від холоду. Однак не забувайте відкривати їх вдень, щоб сонце прогрівало кімнату.

Утеплення дверей

Щілини навколо вхідних дверей також можуть бути джерелом значних тепловтрат. Щоб цього уникнути:

встановіть ущільнювачі на двері, вони ефективно закриють щілини, через які проникає холод;

додайте поріг або поролоновий валик — це простий і бюджетний спосіб утеплення, який не дозволяє холодному повітрю проникати через щілини внизу дверей;

встановіть утеплювач для дверей — за можливості можна обшити двері спеціальним матеріалом (шкірозамінник, дермантин) з наповнювачем, що покращить теплоізоляцію.

Тепла підлога

Підлога може бути одним з основних джерел холоду в квартирі. Якщо ви не готові до масштабних ремонтних робіт, є кілька простих варіантів, як її утеплити:

Килими. М'які килими або килимові покриття не тільки створюють затишок, але й допомагають зберігати тепло, ізолюючи холодну підлогу.

Тепла підлога. Якщо у вас є можливість, встановіть систему "тепла підлога" в окремих кімнатах, де це найбільш необхідно — наприклад, у ванній чи на кухні.

Утеплення батарей

Навіть найефективніша система опалення не зможе повністю прогріти квартиру, якщо батареї працюють неефективно. Але є кілька способів, як поліпшити їхню роботу.

Встановлення екранів за батареями

Використовуйте фольговані екрани або ізоляційні матеріали, які можна прикріпити за батареями. Фольга відбиває тепло назад у приміщення, запобігаючи його втраті через стіни.

Чищення батарей

Бруд і пил, які накопичуються на батареях, знижують їхню тепловіддачу. Регулярно протирайте їх та не забувайте мити навіть у важкодоступних місцях.

Регулювання повітряного потоку

Якщо біля батарей стоять меблі або ви закриваєте їх важкими шторами, це заважає теплу поширюватися кімнатою. Переконайтеся, що батареї нічим не закриті і тепле повітря вільно циркулює.

Герметизація стиків і щілин

Окрім дверей і вікон, зверніть увагу на стіни, кути і стики між підлогою та стінами. Через дрібні щілини також може проникати холодне повітря.

В такому разі можете застосувати монтажну піну або герметик. Виявивши щілини або тріщини, обов’язково заповніть їх, що допоможе знизити втрати тепла.

Якщо щілини великі, зверніть увагу на плінтуси зі спеціальними ізоляційними прокладками.

Використання додаткового утеплення

Якщо ви мешкаєте у старій будівлі або будинку з поганою ізоляцією, інвестиції у додаткове утеплення можуть бути доцільними.

Теплоізоляційні матеріали

Можна використовувати такі матеріали, як пінопласт або мінеральна вата для утеплення стін. Хоча це потребує більше зусиль, такі рішення дають довготривалий ефект.

Утеплення лоджій та балконів

Якщо ваш балкон або лоджія не утеплені, холодне повітря може легко проникати в квартиру. Утеплення цих приміщень також допоможе зберегти тепло в житлі.

Підвищення вологості

Незвично, але факт: у вологішому повітрі відчувається більше тепла. Використовуйте зволожувач повітря або просто розставте кілька ємностей з водою в кімнаті. Це допоможе зменшити відчуття сухості та холоду.

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