Як в 50 мати вигляд 25-річної: секрети японок, які варто запам'ятати

В Японії вважається, що мати вигляд 25-річної, коли вже переступила рубіж 50 років, цілком реально. Тут жінки знають багатовікові секрети, як доглядати за собою, щоб зберегти красу та молодість.

Насамперед, в цій країні ретельно слідкують за своїм раціоном. Що їдять японки щодня? Його основу складають рис, крупи, овочі, фрукти, бобові, морепродукти, зокрема, різна риба. Фрукти та овочі — це продукти, які багаті на клітковину, що допомагає очистити організм від шлаків і токсинів. Бобові містять йод, фолієву кислоту, фосфор, цинк, які надзвичайно корисні для здоров'я шкіри та волосся. Морепродукти є джерелом жирної кислоти Омега-3, яка в загальному дуже корисна для здоров'я жінки.

При цьому в японській кухні всі продукти піддаються мінімальному термічному обробленню, а тому в них зберігається максимум користі. Замість солі японки використовують соєвий соус та олію.

Японські жінки добре знають, що без повноцінного сну можна забути про красиву зовнішність та молоду шкіру. А тому тут до нічного відпочинку ставляться надзвичайно серйозно. Японки лягають спати рано, принаймні більшість з них до 23:00 вже солодко сплять.

Однак цього, виявляється замало, адже потрібно ще й спати в правильній позі — на спині. Тоді на обличчі та грудях не утворюються заломи і складки. А щоб ненароком не перевернутися на живіт уві сні, вони використовують спеціальні нічні маски та наносять аплікації під очі.

Японська філософія каже, що людина отримала своє тіло в тимчасове користування, а тому ми повинні максимально дбайливо за ним доглядати. Особливу увагу жінки в цій країні приділяють очищенню шкіри. Вранці та ввечері вони проводять багатоступінчасту процедуру, наносячи на обличчя і тіло всі засоби, що утримують вологу всередині.

Часто нанесення засобів супроводжується легким масажем. При цьому процедуру проводять лише теплими руками, а всі косметичні засоби також попередньо розігрівають у долонях.

Ще один надзвичайно важливий момент у догляді японок полягає в використанні засобів однієї лінійки. Доглядові засоби японські виробники виготовляють так, щоб кожен наступний компонент підсилював дію попереднього. А ще жінки намагаються не наносити надто багато засобів, щоб не перевантажувати шкіру.

Японки ніколи не засмагають у соляріях, а ще намагаються уникати сонячних променів за будь-якої пори року. Навіть у дощ вони наносять надійний захист SPF, а в ясні дні захоплюють парасольки, щоб укритися від сонця. Ультрафіолет, на думку японок, викликає передчасне старіння, порушення пігментації, руйнує колаген і еластин, які відповідають за зволоженість, еластичність та міцність шкіри.

Що п'ють японки, щоб вберегти молодість? Питний колаген — один з найпопулярніших продуктів в цій країні ось уже понад 10 років. Його використовують як засіб для омолодження і загального оздоровлення. Приблизно від 25-річного віку всі японки починають приймати колаген як профілактику появи зморшок. Найефективнішим вважається морський колаген, який максимально схожий на той, що виробляється людським організмом.

А ще японки вміють "тримати обличчя". Така врівноваженість і неемоційність виховується від дитинства, а тому з віком японки можуть уникнути зайвих мімічних зморшок. В них практично ніколи не буває "скорботних" складок на обличчі, заломів від похмурих брів чи у кутиках губ.

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