Як у домашніх умовах почистити унітаз і не витратити жодної копійки: ось чим мити

Щоб унітаз блищав чистотою, не потрібно витрачати кошти на магазинні хімічні засоби.

Спочатку посипте стінки унітазу лимонною кислотою, яку потрібно залишити там хоча б на одну годину, щоб засіб ефективно спрацював.

Поки лимонна кислота виконує свої функції з очищенню унітазу від сечового каменю, приготуйте простий домашній розчин. Візьміть 600 мл води з-під крану, розтовчіть 2 таблетки аспірину (по 500 мг) і ретельно розчиніть у рідині.

Отриманий розчин треба залити до пульверизатора, а потім обприскати ним усі брудні місця: обідок, кришку, сидіння.

Через годину або більше, коли ви вже впевнені, що лимонна кислота подіяла, візьміть звичайний йоржик, залишки розчину з аспірином і ретельно протріть усі стінки унітазу всередині.

Злийте воду. За необхідності можна додатково протерти унітаз спеціальною меламіновою губкою, яка надасть його поверхні блиску та ідеальної сяйливої чистоти.

Повірте, після такого очищення унітаз точно блищатиме не один тиждень, а про наліт від сечового каменю ви забудете надовго. Спосіб хороший тим, щоб вам не доведеться купувати додаткову магазинну хімію, адже всі засоби є напохваті в кожноій оселі.

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