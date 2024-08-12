Як в серпні поливати помідори, щоб не занапастити весь урожай: секрети досвідчених городників

В останній місяць літа у дачників зовсім не зменшується кількість турбот. На городі саме достигають томати, а тому важливо їх правильно поливати. В серпні поливання сильно відрізняється від червневого чи липневого.

Про те, як поливати цю культуру в серпні, щоб ті плоди, які зав'язалися на кущах, були смачними та вчасно дозріли, розповіли в виданні "На пенсії".

Томати, дозріваючи на кущах, потребують правильного догляду. Причина полягає в тому, що коренева система рослини йде досить глибоко у землю, тому ґрунт повинен бути добре зволоженим. Однак і переборщувати не варто. Якщо в серпні поливати помідори надмірно, це може закінчитися появою гнилі і розтріскуванням плодів.

Городники рекомендують в останній місяць літа проводити поливання томатів двічі на тиждень. Але якщо дощить, то можете взагалі не поливати.

В який час доби краще поливати томати в серпні? Серпень — це літній місяць, який відрізняється доволі спекотною погодою. А тому вдень поливати не лише помідори, але й інші культури не рекомендовано.

Найсприятливішими для цього годинами вважаються вранішні. Так ви будете впевненими у тому, що листя не отримає опіки від сильного сонця, але волога встигне досягти кореневої системи за весь день.

Ще одне важливе правило — рослини потрібно поливати лише теплою водою. Після прохолодних ночей, які вже з'являються у серпні, таке поливання стане справжнім бальзамом для кореневої системи культури. Струмінь води направляйте виключно під корінь.

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