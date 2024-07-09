Як варити макарони, щоб вони не злипалися: в жодному разі не додавайте у воду олію

Здавалося б, що макарони це найпростіша у приготуванні страва. Але, виявляється, не все так просто. Більшість людей роблять одну поширену помилку і навіть не здогадуються про це.

Український кулінар та Instagram-блогер Олександр Огороднік поділився зі своїми підписниками як зробити так, щоб макарони не злипалися під час варіння.

Насправді, все дуже просто. Особливих секретів немає. Потрібно довести воду у каструлі до кипіння, посолити, всипати туди сухі макарони. Варити їх і за дві хвилини до готовності дістаньте, злийте рідину і промийте страву під холодною водою. Так ви зупинете процес варіння і макарони не злипатимуться.

А як же ж правило про те, що потрібно лити у воду олію, щоб макарони не злипалися. Адже саме так готували наші мами і бабусі. За словами експерта, це все міт. Не слід йому довіряти, адже макарони навіть у воді з олією будуть злипатися, якщо їх не приготувати правильно.

Також не забувайте, що макарони, щоб вони не злипалися, потрібно помішувати протягом першої хвилини, коли ви опустили продукт в окріп. Коли макарони будуть готові і ви їх промиєте під холодною водою, вже можна додати олію чи вершкове масло, а потім ретельно перемішати. Звичайно, на цьому ж етапі додаються будь-які спеції чи приправи, які ви полюбляєте.

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