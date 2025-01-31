Як варити розбиті та тріснуті яйця, щоб не витікав білок: кулінарні трюки, про які мало хто знає

Напевно, в такій ситуації опинялася кожна господиня, коли треба зварити яйця, а вони розбилися чи потріскалися.
Розповідаємо про два найкращі способи, які допоможуть зварити яйця із розбитою чи тріснутою шкаралупою.
Як зварити тріснуті яйця: покрокова інструкція
- Спочатку треба посолити воду з розрахунку столова ложка солі на літр води. Дуже важливо, щоб вода була солоною, інакше витікатиме білок.
- Тріснуті яйця треба класти в теплу воду. Не можна допускати значного перепаду температури, бо яйця полопаються.
- Воду необхідно гріти поступово на слабкому вогні.
- Після закипання води яйця треба обережно перевернути.
- Через 10 хвилин яйця можна діставати.
Як зварити розбите яйце: корисний лайфгак, про який ніхто не знає
Якщо так сталося, що вам треба зварити яйця, а вони розбиті, засмучуватися не варто. Є корисний трюк, яким поділилися професійні кухарі, що допоможе впоратися з проблемою.
Треба взяти високу склянку, бажано щоб скло було досить товстим і міцним, і змастити всередині олією. Потім позбудьтеся розбитої шкаралупи й опустіть яйце до склянки. Поставте ємність із яйцем у каструлю, щоб вода покривала дві треті її висоти. Варити яйця у такий спосіб краще на слабкому вогні. Завдяки такі паровій бані яйця досягнуть бажаної готовності.
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