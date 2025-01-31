Як варити розбиті та тріснуті яйця, щоб не витікав білок: кулінарні трюки, про які мало хто знає

Напевно, в такій ситуації опинялася кожна господиня, коли треба зварити яйця, а вони розбилися чи потріскалися.

Розповідаємо про два найкращі способи, які допоможуть зварити яйця із розбитою чи тріснутою шкаралупою.

Як зварити тріснуті яйця: покрокова інструкція

Спочатку треба посолити воду з розрахунку столова ложка солі на літр води. Дуже важливо, щоб вода була солоною, інакше витікатиме білок. Тріснуті яйця треба класти в теплу воду. Не можна допускати значного перепаду температури, бо яйця полопаються. Воду необхідно гріти поступово на слабкому вогні. Після закипання води яйця треба обережно перевернути. Через 10 хвилин яйця можна діставати.

Як зварити розбите яйце: корисний лайфгак, про який ніхто не знає

Якщо так сталося, що вам треба зварити яйця, а вони розбиті, засмучуватися не варто. Є корисний трюк, яким поділилися професійні кухарі, що допоможе впоратися з проблемою.

Треба взяти високу склянку, бажано щоб скло було досить товстим і міцним, і змастити всередині олією. Потім позбудьтеся розбитої шкаралупи й опустіть яйце до склянки. Поставте ємність із яйцем у каструлю, щоб вода покривала дві треті її висоти. Варити яйця у такий спосіб краще на слабкому вогні. Завдяки такі паровій бані яйця досягнуть бажаної готовності.

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