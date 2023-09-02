Як ваш будинок шкодить здоров'ю: шість небезпечних предметів, про які ви не здогадувалися

Інколи невеликі деталі в будинку можуть шкодити нашому здоров'ю, а ми навіть не здогадуємося про це.

Снеки про запас

Навіть ті, хто намагається стежити за харчуванням, часом приносять з магазину щось шкідливе і смачненьке "про всяк випадок". У когось вдома можна знайти запас цукерок, комусь до вподоби локшина швидкого приготування, горішки, чипси чи різні консерви. Однак наявність таких запасів підштовхує нас регулярно ними користуватися. А це непомітні калорії, які шкодять фігурі і заважають схуднути.

Кондиціонери

Звичайно, в спеку цей прилад просто незамінний, але він може стати джерелом небезпеки. Справа в тому, що у фільтрі кондиціонера накопичується багато бруду. Фахівці рекомендують чистити його раз на рік після закінчення спекотного сезону, інакше там почнуть розмножуватися віруси і шкідливі бактерії. Як тільки ви увімкнете кондиціонер наступного року, всі вони потраплять до квартири, несучи з собою захворювання.

Освіжувач повітря

В ароматизованих аерозолях містяться флатати — це легкі токсичні речовини, які негативно впливають на роботу легень і серця, печінки і нирок, можуть викликати головний біль та навіть депресію. Тому спеціалісти радять відмовитися від освіжувачів та замінити їх ароматичними свічками, паличками чи лампами.

Предмети в домі, які є небезпечними для здоров'я / Фото: pixabay.com

Губки для миття посуду

Якщо ви використовуєте губку щодня впродовж тижня, на ній накопичується в 200 разів більше бактерій, ніж на сидінні унітазу. Цей предмет потрібно регулярно змінювати, адже з часом бактерії з нього перемістяться на столове приладдя та можуть навіть адаптуватися до мийного засобу. А це — швидкий шлях до отруєння.

Пластикова обробна дошка

Вони дуже швидко псуються, їх поверхня стає пористою. В порізах і тріщинах можуть розмножуватися бактерії, які не вимиваються навіть після ретельного миття. Професіонали ніколи не використовують пластикові обробні дошки, використовуючи замість них кам'яні чи дерев'яні.

Брудні простирадла

Як часто ви змінюєте постільну білизну? Фахівці з гігієни стверджують, що це потрібно робити раз на кілька днів. Адже піт і частинки шкіри стають чудовим джерелом живлення для мікроскопічних кліщів і бактерій, які викликають алергію.

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