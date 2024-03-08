Як вберегти шлюб від розлучення після 50: поради для пар

Виснажливий побут, діти, вікові кризи, накопичення образ та чимало іншого нечасто стають яблуком розбрату навіть серед міцних та тривалих шлюбів. Очікування не виправдовуються, а погляди розходяться. І з кризою у стосунках зіштовхується чи не кожне подружжя. Утім, далеко не всім вдається "вийти з неї".

Як вберегти шлюб у зрілому віці - розповідаємо далі.

Ознаки ненадійного шлюбу

Перед як будувати сім'ю, варто переконатися, що ваш партнер чи партнерка справді та людина, з якою можна пов'язати життя.

Експерти наводять низку ознак, які можуть свідчити про те, що ваш шлюб може бути не міцним:

Недовіра та постійні перевірки.

Постійні підозри можуть стати передумовою постійних конфліктів, а згодом і розриву.

Засторги від друзів та знайомих

Незацікавленість інтересів одне одного

"Буває, що згодом люди починають віддалятися одне від одного. Навіть у вільний від роботи час кожен починає жити своїми інтересами. Чоловік постійно десь зникає з друзями, дружина йде до салону краси або до подруг. Важливо не те, що у кожного свої інтереси та хобі (так і має бути), а те, що люди просто припинили потребувати спілкування та присутності одне одного".

Різка зміна ставлення до партнера

Емоційні гойдалки

Втрата інтимної близькості

Парнер починає "дратувати"

Заборона на особисті інтереси.

Чому розходяться пари які довго разом

Трапляється, що міцний, на перший погляд, союз несподівано розпадається, попри довгі спільні роки прожиті разом. Зокрема, статистика останніх років вказує на те, що кількість розлучень у пізньому віці збільшилася вдвічі. Люди не хочуть зберігати відносити з різних причин.

Також читайте Не лише Zara: які відомі бренди повертаються до України

Психологи наводять основні причини розриву пар після тривалих стосунків:

Накопичення великої кількості образ

Попри те, що партнери з часом розкриваються і задється ти знаєш про іншу людину абсолютно все, роздратування нікуди не зникає. Не рідко, замість того, щоб розібрати причину конфлікту закохані тримають образи у собі. З часом їх стає так багато, що вони призводять до сильних сварок, а інколи - навіть розлучення.

Вікова криза

За статистикою, з цією проблемою найчастіше зіштовхуються чоловіки. Відбувається тотальна переоцінка цінностей, усвідомлення того, що життя добігає кінця, туга за молодістю, страх відсутності досягнень. Щоб надолужати згаяне, чоловіки можуть піти з тривалого шлюб удо набагато молодшої партнерки. Утім, з вікова криза зустрічається і у жінок.

Розподіл сімейних ролей

Незадоволеність сімейними ролями

З віком люди починають усвідомлювати, що значну частину жили не так як хотіли самі, а швидше за стереотипами суспільства. Пережиті радощі знецінюються, втрати зводяться в абсолют. Рішення приходить само собою — потрібно розлучатися. Люди часто втомлюються віддавати щось партнерові та хочуть пожити для себе.

Втрата партнерами привабливості

Ще один пункт - подружжя починає сприймати одне одного як належне та зникає бажання вдосконалюватися. У парі зникає флірт, романтика, бажання дивувати другу половинку. Все стає звичним, буденним, одноманітним. Партнер більше не приваблює ні фізично, ні як особистість. Без спільної віддачі шлюб втрачає цінність.

Як вберегти довгий шлюб

Попри складнощі у стосунках чимало шлюбів можна зберегти. За поради психологів, коли пара на межі розлучення - варто заспокоїтися та зважити усі аспекти. Насамперед розібратися з тим, чи кожна зі сторін готова боротися з проблемамит та рухатися далі. Часто у цьому допомагає спільна терапія.

Поради від психологів, як вберегти шлюб:

Відверті розмови

Повага одне до одного

Поблажливість до невдач та промахів одне одного

Кризи у стосунках - це нормально

Штамп у свідомості, а не паспорті

Зняття сімейних масок

Спільні традиції.

Поради для пар у шлюбі яким за 50

Час зосередитися одне на одному

Часто у шлюбі основна увага приділяється дітям, а стосунки партнерів відходять на другий план. Тож коли діти стають дорослими - час знову насолоджуватися одне одним. Стосунки можуть набрати нових барв та стати по-новому цікавими.

Не бійтеся розповідати про страхи та сумніви

Навіть через спільні довгі роки люди часто мають звичку не ділитися проблемами з близькими. Потреба бути почутою та отримати підтримку від близької людини - робить стосунки тривалішими.

Не сприймати стосунки як належне

Від самого початку - це провальна позиція. Виявляти повагу одне до одного, разом розвиватися та не боятися пройти складнощі разом.

Дозволити партнеру бути іншим.

Раніше ми писали, психологиня реаліті "Міняю жінку" поділилася порадами, як позбутися рутини у стосунках.

Читайте також: