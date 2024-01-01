Як вберегти вікна від ударної хвилі: харків'янин ділиться власним досвідом

Лайфгак, як захистити вікна під час обстрілів

Мешканець Харкова, Олександр Компанець ділиться досвідом, як уберегти вікна під час обстрілів, зберегти житло та, основне, життя.

«Є перевірений на практиці спосіб, як зменшити ймовірність того, що ударною хвилею виб'є вікна. Особливо це стосується – металопластикових вікон.

Що рекомендує зробити харків'янин з власного досвіду, щоб не повибивало шибки під час обстрілів, щоб запобігти травмування склом:

Вікна потрібно відкрити «на повну» і відразу щільно притиснути, але не замикати їх.

На підвіконня поставити декілька 5- 6-літрові пластикові бутлі з водою та ними щільно притиснути стулку вікна до рами.

Але там, де вікно кріпиться до рами, бутлі не ставте.

Тоді у випадку близького вибуху вікно просто відчиняється, бутлі його пригальмовують, самі впадуть – але не поб'ються, тому що вони пластикові. Скло на вікнах залишиться цілим.

Головне, щоб бутлі були достатньо важкими та пластиковими. Щоб підпирати вікна, скляні, керамічні або металеві предмети не підходять.

Від близького вибуху не врятує, звичайно, цей метод, а від ударної хвилі — цілком.

Як вберегти вікна

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