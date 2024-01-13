Як вчинити з цінним добривом: чи потрібно вносити попіл під смородину взимку

Деревний попіл — це популярне і ефективне добриво, в якому міститься чимало корисних речовин та мікроелементів, що потрібні для розвитку і плодоношення.

У власників дач та власних будинків такого "добрива" взимку дуже багато. Адже в холодну пору року українці часто топлять оселі дровами. В результаті, вони отримують попіл, який, теоретично, можна відразу внести під кущі смородини.

Багато городників та садівників так і роблять. Адже просто викидати попіл шкода, а так, здається, можна додатково підживити культуру і вона буде краще рости в майбутньому.

На жаль, виявляється, такі старання зовсім марні. Тому що в зимовий період будь-яке підживлення, в тому числі і деревним попелом, не приносить жодного результату.

Вся справа в тому, що під час танення снігів, яке відбувається навесні, а інколи і взимку по кілька разів на сезон, всі поживні речовини будуть з ґрунту вимиватися.

Найкраще, що ви можете зробити, це зібрати попіл, щоб розсипати його під кущики навесні, коли сніг вже зійде. Після зимового спокою смородина і деякі інші культури будуть потребувати поживних речовин і активно їх поглинати.

Фахівці наголошують, що оптимальний час внесення деревного попелу в ґрунт — кінець березня і весь квітень. Якщо ви будете підживлювати рослину в цей час, то зможете забезпечити її максимальне зростання і плодоношення.

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