Як вибрати джинси жінкам за 50: поради стилістів для створення довершеного образу

Те, що жінка одягала у тридцятирічному віці, в п’ятдесят матиме недоречний і вульгарний вигляд. Тому стилісти не рекомендують носити старі речі, особливо якщо це джинси.
Модні експерти дали декілька порад, які допоможуть жінкам за 50 вибрати ідеальні джинси, що підкреслюватимуть красу фігури та робитимуть загальний образ приголомшливим.
Як правильно вибирати джинси жінкам за 50, щоб мати стильний вигляд
- Звертайте увагу на текстуру деніму. Жінкам зрілого віку треба вибирати штани зі щільної тканини, яка коригуватиме фігуру. Не слід носити джинси з тонкого деніму, бо вони підкреслюватимуть всі недоліки.
- Правильне посадження. Джинси із завищеною талією видовжують ноги, та вони не підходять, якщо є животик. У такому випадку краще вибирати штани зі стандартною середньою талією.
- Класичні кольори. Жінкам за 50 найкраще вибирати однотонні сині джинси, вони надаватимуть загальному образу елегантності та вишуканості.
- Жодного декору. Декоративні елементи здешевлюватимуть загальний образ, такі джинси мають вульгарний вигляд на жінках зрілого віку.
- Комфорт понад усе. Кожного сезону дизайнери намагаються здивувати новими трендами, але на практиці не в усьому красивому і модному можна почуватися комфортно. Тому необхідно вибирати класичні джинси. Адже вони комфортні та практичні, до того ж, їх можна комбінувати з будь-яким верхом.
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