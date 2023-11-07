Як воно ідеальне пальто, на що звернути увагу при його виборі: поради стилістів

Яким повинно бути ідеальне пальто

Ідеальне пальто, за словами персональної стилістки Оксани Мацьків - це класичне пальто, винятково з натуральної тканини. Воно оже бути з кашеміру, вовни з вкрапленням віскози, але в ньому не повинно бути поліестеру.

Це може бути неструктуровані пальта, так Оксана Мацьків назвала пальта, які йдуть без підкладки та підплічників. Силует таких пальт — це пальто-кокон, пальто-халат або пальто на запах. Найчастіше такі пальта йдуть з поясом, який надає фігурі форму пісочного годинника. "Важливий момент — тканина в таких пальтах має литися", до того ж вони йдуть без ґудзиків.

Як вибрати пальто

Інша категорія — це жорсткі структуровані пальта з підкладкою і підплічниками, в яких ніколи не буває пояса, тому що вони лише псують силует, надавши йому зайвого об'єму. Такі пальта, як правило, із ґудзиками.

Як вибрати пальто

На які деталі потрібно звернути увагу при виборі пальто

Важливо при виборі верхнього одягу звернути увагу на розмір та форму лацканів, на їх співвідношення з розміром обличчя та його рисами. Для дрібних рис обличчя підійдуть невеликі лацкани, відповідно для обличчя більшого - лацкани також більшого розміру. Не варто обирати пальта з надто широкими, занадто витягнутими, або навпаки короткими лацканами - вони відсилають у минуле.

Як обрати пальто

Не менш значущим елементом ідеального пальта є ґудзики. Щоб цей предмет верхнього одягу мав дорогий вигляд, ґудзики мають бути в тон пальто або чорного, чи черепахового кольору. Саме вони додають виробу дорожнечі.

Фото MaxMara

Як вибрати правильну довжину пальто? На думку стилістки довжина відіграє важливу роль при виборі пальта на роки. Краще обирати пальто класичної довжини, саме така довжина робитиме жінку стрункішою. Оптимальна довжина - це або на одну долоню вище коліна, або на 2-4 см нижче коліна, найрозкішніший вигляд мають пальта довжини міді.

Підсумовуючи стилістка зазначила, що, обираючи пальто, краще звертати увагу на класичні моделі, які залишаються актуальними десятиліттями. "Деякі легендарні моделі від Max Mara зберігають актуальність 50-60 років. Якщо ви не впевнені у своїй натхненності рухатися в бік божевільного декору, накладок, комбінації різних кольорів або тканин у пальто, то що простіша і лаконічніша модель, то дорожчий вигляд вона матиме".

Фото MaxMara

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