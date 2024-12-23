Як вибрати ідеальне шампанське для святкування Нового року: шість основних моментів

Перед Новим роком українці купують шампанське на свято. І різноманітність пляшок може збити з пантелику недосвідченого покупця.

Щоб вибрати дійсно якісний продукт, потрібно звертати увагу на певні деталі. Насамперед, на варіанти зберігання, спосіб виробництва, смак і склад.

Етикетка: на що звернути увагу

Саме на етикетці можна знайти основну інформацію про напій, зокрема, його виробника, походження, про вміст спирту, обсяг ємності і кількість цукру. На задній частині пляшки є контретикетка, де можна також знайти відомості про склад продукту. Пам'ятайте, що в ньому не повинно бути барвників, ароматизаторів чи інших добавок.

Тут ви також зможете прочитати, де виробили шампанське (країна, регіон), а також побачити літерно-цифровий код, який є реєстраційним номером виробника.

Шампанське чи ігристе вино

Про це мало хто знає, але між цими напоями є певна різниця. Будь-яке шампанське — це ігристе вино, але не все ігристе вино є шампанським. Справжнє шампанське виготовляють за суворими стандартами лише з певних сортів винограду, який росте в регіоні Шампань у Франції. А всі вина з бульбашками, які виготовлені в інших регіонах чи країнах, є просто ігристими.

Для виробництва шампанського використовують тільки три сорти винограду: шардоне, піно меньє і піно нуар. А ось для ігристих вин — набагато більше.

У який спосіб виробляють шампанське

Класичний спосіб виробництва шампанського — за допомогою вторинної ферментації у пляшці. Саме завдяки їй напій набуває властивого лише йому смаку, аромату та має бульбашки.

Інколи на етикетці можна побачити, що напій виготовлено методом Шарма. Це спрощений спосіб виробництва, який відрізняється тим, що вторинне бродіння відбувається не в пляшці, а в резервуарах.

Рівень солоду

Він визначається за кількістю цукру. За цим показником шампанське можна розділити на кілька видів:

Brut Nature — найсухіший тип напою, містить до 3 г цукру на 1 л;

Extra Brut — до 6 г цукру на 1 літр;

Brut (найпопулярніший вид) — сухий напій, але вже з натяком на деякий солод, містить до 12 грамів цукру на 1 літр;

Extra Dry — солодший напій, вже відчувається м'якість, цукор – від 12 до 17 грамів;

Dry — напівсолодке, від 17 до 32 г цукру;

Demi-Sec — солодке шампанське, містить від 32 до 50 г цукру;

Doux – найсолодше шампанське, понад 50 г цукру.

Пробка і пляшка

За рекомендацією експертів, краще надавати перевагу напоям, які розлиті в темні пляшки, тому що вони краще захищені від впливу світла. А ось пробку вибирайте коркову, адже вона сприяє мікрооксигенації шампанського. Тобто пробка не пропускає в пляшку кисень, а, навпаки, повільно від нього звільняє.

Завдяки мікрооксигенації напій дозріває більш ефективно, збагачується ароматами і смаками, які властиві лише йому.

Вартість

Звичайно, що дешевше шампанське, то воно менш якісне. Тому, якщо ви хочете насолодитися на Новий рік дійсно вишуканим напоєм, доведеться не економити.

Пам'ятайте, що хороше шампанське не може бути дешевим, адже на його виробництво витрачаються великі фінансові ресурси. Під час виготовлення дешевих напоїв використовують прискорені методи виробництва, наприклад, газування, що погіршує смак продукту. Часто недорогий товар має надмірну кислотність і різкий запах, які зовсім не характерні для шампанського.

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