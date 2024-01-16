Як вибрати найкраще насіння, щоб отримати максимально великий урожай: яких помилок варто уникати

Щоб не залишитися без урожаю, варто дотримуватися кількох простих правил при виборі насіння.
До нового садово-городнього сезону досвідчені господарі готуються вже зараз і закуповують різноманітне насіння. Та як правильно його вибрати, щоб не прогадати з майбутнім урожаєм? На це питання відповідають професійні агрономи з багаторічним досвідом. Розповідаємо, як правильно вибирати насіння, яких помилок варто уникати і на що слід звертати увагу, щоб отримати щедрий урожай.
Як правильно вибрати якісне насіння, щоб отримати рясний урожай
- Не варто захоплюватися покупкою насіння через інтернет. Експерти рекомендують купувати насіння у перевіреного виробника в спеціалізованих магазинах чи на ринках. Щоб у вас була можливість перевірити його якість під час покупки. Особливо це стосується основних городніх культур. А онлайн можна купити щось незначне, якщо насіння не зійде, то це жодним чином не вплине на кількість та якість урожаю основної городини.
- Відповідність до регіону. Насіння для майбутнього урожаю варто вибирати відповідно до того регіону, де ви його висіватимете. Якщо культура стійка до заморозків, а у вас земельна ділянка на півночі, тоді можна сміливо його купувати. Та якщо воно призначене лише для південних регіонів, то краще не брати таке насіння, бо воно не витримає холодних умов.
- Не довіряйте низькій ціні. Так, висока ціна товару не завжди дорівнює якості, але дешевий продукт ще менше гарантуватиме гарний урожай. Тому варто порівняти ціни у декількох продавців, щоб обрати собі насіння за прийнятною вартістю.
- Термін придатності. На цей показник варто звертати особливу увагу, не слід купувати насіння, якому більше двох років. Бо воно може взагалі не зійти, тому доведеться пересівати.
- Перевірений виробник. Насіння краще купувати у того виробника, якого ви добре знаєте. Якщо купуєте вперше, то варто перевірити наявність відгуків про якість його товару. Зараз із цим проблем немає, всю інформацію можна легко знайти в інтернеті.
- Не слід купувати про запас. Насіння – це не той продукт, який буде роками чекати свого часу. Через два роки воно може взагалі не зійти. А якщо насіння вкрите оболонкою з різноманітних добрив та мікроелементів, то зіпсується значно раніше.
- Купуйте різні види насіння. Наприклад, якщо ви купуєте огірки певного сорту, то вибирайте п’ятдесят відсотків насіння в оболонках із захисних речовин і п’ятдесят звичайного. Таким чином, якщо не зійде один вид, то ви підстрахуєтеся іншим.
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