Як вибрати смачне якісне сало: треба орієнтуватися на ці чотири показники

Сало, незважаючи на свою жирність, є дуже корисним та невимовно смачним продуктом.

У кожного українця вдома є завжди запас національного смаколика. Адже без сала не обходиться жоден обід чи вечеря. Однак не завжди вдається вибрати смачний та гарний продукт, та насправді це дуже легко зробити, якщо знати про основні критерії якості. Розповідаємо, на що варто звертати увагу під час вибору сала, щоб було смачним і тануло в роті.

Як вибрати смачне сало: поради експертів з безпеки харчування

Під час вибору продукту треба орієнтуватися на 4 ключові показники.

Товщина сала. Товщина якісного гарного сала має бути три-шість сантиметрів. Якщо вона більша, це може означати, що тварину вигодовували антибіотиками чи вона була вже стара. В обох випадках сало буде несмачним та жорстким. Шкірка має бути світлого відтінку, без щетини й помірної товщини. Якщо вона обпалена соломою, то може мати коричневий колір. Колір. Сало повинно бути білого кольору, у центрі може бути ніжно-рожевим, якщо продукт дуже свіжий. Сало також може мати рожеві вкраплення. Не варто купувати продукт жовтуватого кольору, бо він уже почав псуватися. Запах. Експерти з безпеки харчування наголошують на тому, що якісне сало має пахнути свіжістю чи взагалі не мати жодного запаху.

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