Як вибрати смачний оселедець з ікрою до святкового столу: на що звернути увагу

Цю рибу полюбляють за її смак та бюджетну вартість, а ще вона дуже корисна для здоров’я, її варто регулярно вживати в холодну пору року.

Щоб вибрати жирну непересолену рибу з ікрою, експерти з безпеки харчування рекомендують звертати особливу увагу на ці речі. Тоді після покупки ви не будете розчаровані смаком та якістю придбаного оселедця.

Як вибрати оселедець з ікрою: на що варто звернути увагу

Щоб вибрати рибу з ікрою “на око”, дивіться на ці три речі.

Розмір. Найкраща риба матиме довжину близько 17 см. Саме вона має оптимальну кількість м’яса, буде помірно жирною і не матиме шкідливих речовин.

Найкраща риба матиме довжину близько 17 см. Саме вона має оптимальну кількість м’яса, буде помірно жирною і не матиме шкідливих речовин. Ніс. У самця оселедця вузький трохи витягнутий ніс. Тоді як у самки ніс коротший і помітно кругліший. У самця буде масивна округлена спина і пряме, м’яке на дотик черевце. У самки оселедця рівна тонка спина, черевце щільне на дотик та об’ємніше, бо там знаходиться ікра.

У самця оселедця вузький трохи витягнутий ніс. Тоді як у самки ніс коротший і помітно кругліший. У самця буде масивна округлена спина і пряме, м’яке на дотик черевце. У самки оселедця рівна тонка спина, черевце щільне на дотик та об’ємніше, бо там знаходиться ікра. Шкіра. Якщо помітно, що шкіра трохи відійшла від філе, це може означати, що риба жирна. Тому вона буде смачнішою і не пересоленою.

Варто знати, що несвіжий оселедець матиме каламутні очі, специфічний запах і колір. А щоб не купити пересолену рибу, намагайтеся вибирати більшу за розміром, її практично неможливо пересолити.

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