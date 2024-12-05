Як вибрати смачний оселедець з ікрою до святкового столу: на що звернути увагу

Цю рибу полюбляють за її смак та бюджетну вартість, а ще вона дуже корисна для здоров’я, її варто регулярно вживати в холодну пору року.
Щоб вибрати жирну непересолену рибу з ікрою, експерти з безпеки харчування рекомендують звертати особливу увагу на ці речі. Тоді після покупки ви не будете розчаровані смаком та якістю придбаного оселедця.
Як вибрати оселедець з ікрою: на що варто звернути увагу
Щоб вибрати рибу з ікрою “на око”, дивіться на ці три речі.
- Розмір. Найкраща риба матиме довжину близько 17 см. Саме вона має оптимальну кількість м’яса, буде помірно жирною і не матиме шкідливих речовин.
- Ніс. У самця оселедця вузький трохи витягнутий ніс. Тоді як у самки ніс коротший і помітно кругліший. У самця буде масивна округлена спина і пряме, м’яке на дотик черевце. У самки оселедця рівна тонка спина, черевце щільне на дотик та об’ємніше, бо там знаходиться ікра.
- Шкіра. Якщо помітно, що шкіра трохи відійшла від філе, це може означати, що риба жирна. Тому вона буде смачнішою і не пересоленою.
Варто знати, що несвіжий оселедець матиме каламутні очі, специфічний запах і колір. А щоб не купити пересолену рибу, намагайтеся вибирати більшу за розміром, її практично неможливо пересолити.
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