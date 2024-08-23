Як вибрати свіжу консерву просто в магазині: експерт поділився секретами

На полицях магазинів можна побачити різноманіття консервів. Однак експерти закликають українців ставитися серйозно до їх вибору, перевіряти кожну банку, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.

Про три основні нюанси, на які потрібно звернути увагу під час придбання консервів у магазині, розповів для Mirror експерт з NRC Business Waste Пол Джексон.

Виявляється, все дуже просто. Потрібно поглянути на форму бляшанки, спосіб її зберігання і зовнішній вигляд вмісту всередині (за можливості, якщо, наприклад, продукти у скляній тарі).

Пол стверджує, якщо бляшанка має неглибоку вм'ятину, але інших ознак пошкодження ви не помічаєте, це означає, що її вміст можна сміливо їсти. А ось глибокі вм'ятини вже можуть бути доволі серйозним сигналом. Часто вони вказують на пошкодження герметичності банки, що призводить до потрапляння шкідливих бактерій і псування продукту.

Обов'язково з особливою обережністю ставтеся до будь-яких ознак, які суттєво змінюють форму бляшанки. Внаслідок навіть несильних пошкоджень часто виникають мікротріщини, які дозволяють шкідливим бактеріям спокійно процвітати вздовж швів.

Окрім серйозних вм'ятин, Джексон наголошує, що існують ще два важливі "ні", коли йдеться про вживання в їжу консервів. Це наявність іржі та випуклості.

Іржа на банці завжди має викликати занепокоєння, оскільки вона послабляє метал, що може призвести до забруднення його вмісту. Навіть якщо ви бачите незначні плями іржі, краще не брати таку консерву, адже продукт може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Помітна випуклість на банці свідчить про наявність серйозних неприємностей. Зазвичай таке відбувається, коли всередині накопичується газ через життєдіяльність бактерій. А отже, їжа зіпсована і вже непридатна для вживання.

Якщо ви зберігаєте консерви у себе вдома, варто також пам'ятати про основні правила. Наприклад, каже Пол, найкраще залишати їх у шафі на кухні, але не в надто вологому місці зі значним перепадом температур. Це може прискорити процес псування. Непридатні для консервів і надто низькі температури призводять до того, що бляшанка може тріснути. Найбільше підходить для консервів стабільна й помірна температура без зайвої вологи.

Він також додає, що продукти з високою кислотністю, наприклад, помідори, можуть зберігатися ще близько 18 місяців після завершення терміну придатності. Все саме через кислоту, яка захищає продукт від псування.

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