Ваша ідеальна пара: як вибрати якісне зимове взуття - 6 важливих нюансів

На що потрібно обов'язково звертати увагу при виборі зимового взуття, тоді ви будете задоволені покупкою.

Щоб зимове взуття не втрачало форму, було тепле і прослужило кілька сезонів поспіль, варто враховувати всі нюанси при виборі черевиків. Розповідаємо, як правильно вибирати взуття і на що обов’язково потрібно звертати увагу, аби воно радувало вас не один рік.

Матеріал

Зимове взуття потрібно вибирати з натуральних матеріалів, у яких нога не буде мерзнути чи пітніти.

Натуральна шкіра. Вона забезпечує теплообмін, нога не пітнітиме і не замерзне. Щоб визначити, чи взуття зі справжньої шкіри, потрібно прикласти руку до поверхні. Мінус шкіряного взуття – це його ціна, але воно служитиме кілька років поспіль, тому буде вдалим вибором.

Замша чи нубук. За характеристикою цей матеріал схожий на шкіру. Однак за таким матеріалом потрібен особливий догляд, і він дуже вразливий до води та сирості.

Шкірозамінник. Це зимове взуття не таке тепле, як із натуральних матеріалів, швидко покривається тріщинами, дуже рідко служить більше одного сезону. Але його плюс – це недорога вартість.

Мембранний матеріал. Якщо ви активно займаєтеся спортом чи просто маєте рухливий спосіб життя, тоді слід обирати взуття з мембранними технологіями. Воно витримує великі навантаження, дуже легке та тепле.

Наповнювач для взуття. Найкращим наповнювачем для зимового взуття є натуральна шерсть, наприклад, овчина. Вона здатна зберігати тепло навіть при дуже низькій температурі і при цьому не перегріває ноги. Серед штучних замінників хутра варто вибирати гортекс і тінсулейт. У справжнього хутра буде ворсиста основа, а не тканинна, також колір натурального хутра не матовий.

Підошва

Для зимового взуття оптимальна товщина підошви – не менше 1 см. Найкращим матеріалом підошви для зимового взуття є поліуретан, він добре переносить різкі перепади температури. Також можна звернути увагу на термопласт, він довговічний та не ковзає. Гумова підошва дуже слизька і не переносить морозу. Малюнок на підошві повинен бути рельєфним та глибоким.

Розмір

Зимове взуття зазвичай рекомендують вибирати на один розмір більше, щоб можна було у разі потреби одягнути товсту шкарпетку. Окрім того, дуже важливо, щоб у взутті був вільний простір, аби не замерзали пальці ніг.

Блискавка

Застібка не повинна доходити до низу взуття. Відстань від підошви до початку блискавки повинна складати не менше одного сантиметра. Тоді взуття не буде протікати, ноги будуть завжди сухими. За застібкою має бути внутрішня підкладка, тоді не задуватиме холод.

Устілка

Для стійкості під час ходьби та підтримки стопи рекомендуються ортопедичні устілки. Вони підтримують стопу та зменшують ризик травмуватися під час ожеледиці та інших несприятливих погодних умов. Такі устілки для зимового взуття можна придбати в ортопедичних магазинах.

Каблук і носок

Не підходить взуття для зими із плоскою підошвою та на дуже високих каблуках. Найоптимальнішим варіантом буде каблук висотою до трьох сантиметрів.

Носок у зимового взуття повинен бути широкий, було б добре, коли він мав би запас до одного сантиметра в області пальців. Вузький носок може порушити кровообіг в ногах та викликати біль у ступнях.

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