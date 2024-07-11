Як вибрати зарядну станцію: як за допомогою калькулятора розрахувати яка потрібна потужність

Як вибрати зарядну станцію і не схибити

В умовах відключень електроенергії, українці, що мешкають в багатоквартирних будинках та не можуть поставити собі генератор, все більше задумуються про купівлю зарядних станцій. Для багатьох проблемою стає вибір пристрою. Серед параметрів, за якими вибирають зарядні станції напевно одним з основних є потужність, адже від цього залежить, як, для чого можна буде використовувати пристрій та і його ціна.

Можна купити дуже дорогу станцію, заплативши десятки тисяч грн та не використовувати свою її по-максимуму, а можна купити дешевий прилад – і отримати малопотужний для домашніх приладів пристрій.

Щоб вибрати зарядну станцію, розрахувати потрібну потужність, можна скористатися онлайн калькулятором для розрахунку.

Автор калькулятора попереджає, що калькулятор призначений лише для приблизних розрахунків.

Як розрахувати потужність зарядної станції за допомогою калькулятора

Щоб скористатися калькулятором потрібно вибрати пристрої, які будуть живитися від зарядної станції.

У відповідній наведеній таблиці, вибрати потужність кожного пристрою, що буде живитися та необхідний час роботи.

Калькулятор видасть пропозиції щодо зарядних станцій, що відповідають зазначеним потребам.

Наприклад, потрібно живити 5 годин Wi-Fi роутер потужністю 12 Вт, лампу LED на 10 Вт 3 години, телевізор на 75 Вт 2 години, холодильник на 100 Вт 24 години.

На підставі цих даних калькулятор видає якої потужності повинна бути ваша зарядна станція.

В такому випадку ємність зарядної станції має становити мінімум 2640 Вт-год, пускова потужність — мінімум 397 Вт, робоча потужність — мінімум 197 Вт.

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