Як видалити з килима бруд, що в'ївся: три літри теплої води і популярний продукт з кухні

Багато хто розуміє, що килим на підлозі може зробити інтер'єр затишнішим і привабливішим. Однак не всі хочуть постелити килим, оскільки бояться, що він забрудниться. Тим не менш, фахівці з клінінгу запевняють, що позбутися бруду можна за допомогою простих засобів, які є в будь-якому домі.

На початковому етапі необхідно ретельно пропилососити килим, позбувшись волосся та дрібного сміття. Далі потрібно взяти таз, налити в нього три літри теплої води і додати 45 мл оцту 9%.

Зготовлений розчин потрібно обережно втирати губкою в поверхню килима, рухаючись уздовж ворсу. Рекомендується працювати в респіраторі та рукавичках, оскільки оцет має сильний запах. Після цього залиште килим на 30 хвилин, а потім просушіть його за допомогою сухої ганчірки та ще раз пропилососіть.

Для ефективного очищення проблемних ділянок та плям можна використовувати аміак або нашатирний спирт. Для цього потрібно змішати 10 мілілітрів нашатирю та 20 грамів будь-якого миючого засобу з 500 мілілітрами води.

Отриману суміш нанести на забруднення і обережно втирати до повного усунення плями. Після цього потрібно змити розчин губкою, промивши чистою водою, і висушити поверхню за допомогою сухих ганчірок.

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