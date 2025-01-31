Як відбілити подушку, яка пожовтіла, за 10 хвилин: без пральної машини, за допомогою простого засобу

Не хвилюйтесь — є простий спосіб видалити жовті плями на подушках лише за допомогою одного побутового засобу.

З часом вони можуть стати розсадником бактерій, слини та поту, що спричиняє появу неестетичних жовтих плям, які важко видалити.

Однак експерт з прання Девід Сміт із компанії Down and Feather ділиться своїми порадами щодо того, як повернути подушкам колишню свіжість і позбутися впертих жовтих плям. За його словами, існує кілька перевірених методів, які допоможуть зменшити або повністю видалити жовті плями з подушок і наволочок, і багато з них можна здійснити за допомогою звичайних побутових засобів.

Хоча відбілювач може здаватися очевидним вибором для вибілювання подушок, його не рекомендується використовувати, оскільки він може спричинити агресивну хімічну реакцію, яка послаблює волокна та пошкоджує тканину.

Альтернатива відбілювачу

Замість відбілювача, який не надто ефективний у боротьбі з плямами на тканині, існують безпечніші й природніші альтернативи, зокрема перекис водню.

Експерт зазначив, що перекис водню є його улюбленим засобом для впертих плям, які можна видалити всього за 10–15 хвилин.

Як застосовувати:

Змішайте рівні частини перекису водню та води. Нанесіть розчин на забруднені ділянки. Залиште на кілька хвилин. Змийте водою.

"Обов’язково протестуйте розчин на маленькій, непомітній ділянці тканини, щоб переконатися, що він її не пошкодить." – додав експерт.

Перекис водню також можна використовувати для видалення плям з постільної білизни або затирки між плиткою.

Якщо на вулиці сонячна погода, Девід радить винести білу постільну білизну на сонце, оскільки це допоможе ще більше відбілити тканину природним способом. За його словами, сонячне світло може природним чином вибілювати та освіжати подушки. Після точкового очищення або прання повісьте подушки на пряме сонячне світло для висихання. Перевертайте їх час від часу, щоб забезпечити рівномірний вплив, і переконайтеся, що вони повністю висохли, перш ніж знову використовувати.

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