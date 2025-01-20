Як відбілити тюль від жовтизни та сірості: підручні засоби для бездоганного ефекту

Прикро, але з часом тюль втрачає свій первозданний білосніжний колір, оскільки на ньому осідає пил, а на кухонних фіранках додається проблема жовтих плям від жиру. І не всі професійні засоби для прання та видалення плям можуть впоратися зі своїм завданням, щоб повернути тюлю первозданну білизну. Однак є два народних методи, які впораються навіть з найуїдливішим брудом і жиром та повернуть фіранкам ідеальний білосніжний колір. Розповідаємо, як швидко відбілити тюль від жовтизни та сірості за допомогою підручних засобів.

Як відбілити тюль: найкращий метод для бездоганного ефекту

Коли не було хімічних засобів для прання, наші бабусі й мами користувалися содою й аспірином. Ці копійчані засоби не лише допомагають позбутися жовтих плям, а й повертають фіранкам їхню первозданну білизну.

Ось що треба зробити. Спочатку добре витрусіть тюль, щоб позбутися пилу, потім покладіть до барабану. Киньте туди 2-3 таблетки аспірину. У відсік засипте порошок і дві столові ложки звичайної харчової соди. Тюль найкраще прати в режимі "Делікатне прання". Після завершення циклу ви не впізнаєте свого тюлю, він буде білосніжним, неначе щойно з магазину.

Як відбілити кухонний тюль від жовтизни за допомогою перекису водню й нашатирного спирту

Щоб позбутися жирних плям та жовтизни з фіранок, треба приготувати відбілювальний засіб з нашатиру та перекису. Ці аптечні засоби на відмінно впораються зі своїм завданням. Змішайте три столові ложки перекису водню і дві столові ложки нашатиру. Розведіть цю суміш у десяти літрах теплої води й замочіть брудні фіранки на півтори години.

Після замочування тюль добре прополощіть, відтисніть і висушіть, прати не потрібно. Однак варто враховувати, що такий метод відбілювання підходить лише для тюлю з бавовни та органзи.

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