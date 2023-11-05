Як відбілити ванну, як очистити від жовтизни домашніми способами

Як очистити ванну від жовтизни, бруду, як почистити чавунну ванну, відмити емальовану, відбілити акрилову

Через постійне використання ванни, жорстку воду, яка тече з кранів з часом на ній можуть з'являтись жовті плями, плями вапна іржі, інші забруднення.

Для видалення плям та бруду можна використовувати різноманітні засоби побутової хімії з магазину, але не менший ефект мають і «народні методи».

Для безпечного відбілювання потрібно враховувати матеріал, з якого зроблена ванна.

Як відбілити чавунну або сталеву ванну

Ванну з чавуну, так само як і сталеву бажано після кожного використання мити звичайною водою і протирати губкою, раз на тиждень проводити генеральне очищення.

Відбілити таку ванну можна наступними домашніми засобами:

Подрібнене господарське мило змішайте з содою та водою, нанесіть суміш на 15 хвилин, після чого потріть та змийте.

Добре можна відбілити стару чавунну ванну від іржі перекисом з нашатирем. Змішати у рівних пропорціях ці інгредієнти та натріть ними стінки ванни. Залишити на пів години або довше, якщо ванна дуже стара. Протріть губкою та добре промийте водою.

Подібним чином можна очистити ванну сумішшю з кухонної солі та скипидару. Змішайте 40 мл скипидару та 100 грамів кухонної солі, нанесіть на забруднені ділянки, злегка потріть, залиште на 20 хвилин і змийте водою.

Розведіть лимонну кислоту у воді, розприскайте розчин по поверхні ванни. Залиште хоча б на годину. Змити губкою та великою кількістю води. Цим способом можна очистити навіть саму вбиту ванну. Замість лимонної кислоти відбілити ванну можна оцтом.

Відбілити ванну можна у наступний спосіб - наповніть ванну водою, влийте 500 мл білизни та залиште на кілька годин. Після спускання води добре протріть всі краї. Хлорка роз'їсть наліт і іржу, а також відбілить пожовтілі місця. Цей метод хоч і ефективний, але не дуже корисний для здоров'я через випарування парів хлорки.

Як відбілити емальовану ванну

Для очищення емальованих ванн можна використовувати лужні засоби, але без кислоти.

Емальовану ванну можна почистити звичайною харчовою содою. Розвести соду з водою до густої консистенції, нанести по всій поверхні, потерти і змити.

Пральний порошок або порошок для чищення поверхонь також допоможе позбутися забруднень на емальованій ванні. Його потрібно втерти в місця забруднень, так само як і в інших випадків залишити на 10 хвилин і змити водою. Потрібно уникати використання прального порошку на абразивних частинах ванни, щоб запобігти пошкодженню її поверхні.

Як відбілити акрилову ванну

Ванни з акриловою поверхнею є найчутливішими до засобів очищення, для таких поверхонь не можна використовувати абразивні речовини та матеріали. Щоб почистити акрилову ванну:

Нанесіть на змочену водою ванну соду, залиште на 20 хвилин. Після цього нанесіть оцет поверх шару з содою. Залиште ще на 30-40 хвилин і змийте водою.

Візьміть шматок білої тканини, змочіть оцтом та помістіть її на місце з іржею або вапняним нальотом на 30 хвилин. Змийте водою та потріть губкою.

Розведіть лимонну кислоту у воді та нанесіть на проблемні ділянки. Залиште на 10-15 хвилин і змийте.

Акрилову ванну можна також відмити наступним чином - наповніть акрилову ванну трохи теплою водою. Додати пачку лимонної кислоти або 1,5 літра оцту. Залишити все на ніч, але не більше ніж на 12 годин. Вранці злити воду й змити все чистою водою.

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