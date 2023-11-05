Як відбілити ванну, як очистити від жовтизни домашніми способами

Як очистити ванну від жовтизни, бруду, як почистити чавунну ванну, відмити емальовану, відбілити акрилову
Через постійне використання ванни, жорстку воду, яка тече з кранів з часом на ній можуть з'являтись жовті плями, плями вапна іржі, інші забруднення.
Для видалення плям та бруду можна використовувати різноманітні засоби побутової хімії з магазину, але не менший ефект мають і «народні методи».
Для безпечного відбілювання потрібно враховувати матеріал, з якого зроблена ванна.
Як відбілити чавунну або сталеву ванну
Ванну з чавуну, так само як і сталеву бажано після кожного використання мити звичайною водою і протирати губкою, раз на тиждень проводити генеральне очищення.
Відбілити таку ванну можна наступними домашніми засобами:
- Подрібнене господарське мило змішайте з содою та водою, нанесіть суміш на 15 хвилин, після чого потріть та змийте.
- Добре можна відбілити стару чавунну ванну від іржі перекисом з нашатирем. Змішати у рівних пропорціях ці інгредієнти та натріть ними стінки ванни. Залишити на пів години або довше, якщо ванна дуже стара. Протріть губкою та добре промийте водою.
- Подібним чином можна очистити ванну сумішшю з кухонної солі та скипидару. Змішайте 40 мл скипидару та 100 грамів кухонної солі, нанесіть на забруднені ділянки, злегка потріть, залиште на 20 хвилин і змийте водою.
- Розведіть лимонну кислоту у воді, розприскайте розчин по поверхні ванни. Залиште хоча б на годину. Змити губкою та великою кількістю води. Цим способом можна очистити навіть саму вбиту ванну. Замість лимонної кислоти відбілити ванну можна оцтом.
- Відбілити ванну можна у наступний спосіб - наповніть ванну водою, влийте 500 мл білизни та залиште на кілька годин. Після спускання води добре протріть всі краї. Хлорка роз'їсть наліт і іржу, а також відбілить пожовтілі місця. Цей метод хоч і ефективний, але не дуже корисний для здоров'я через випарування парів хлорки.
Як відбілити емальовану ванну
Для очищення емальованих ванн можна використовувати лужні засоби, але без кислоти.
- Емальовану ванну можна почистити звичайною харчовою содою. Розвести соду з водою до густої консистенції, нанести по всій поверхні, потерти і змити.
- Пральний порошок або порошок для чищення поверхонь також допоможе позбутися забруднень на емальованій ванні. Його потрібно втерти в місця забруднень, так само як і в інших випадків залишити на 10 хвилин і змити водою. Потрібно уникати використання прального порошку на абразивних частинах ванни, щоб запобігти пошкодженню її поверхні.
Як відбілити акрилову ванну
Ванни з акриловою поверхнею є найчутливішими до засобів очищення, для таких поверхонь не можна використовувати абразивні речовини та матеріали. Щоб почистити акрилову ванну:
- Нанесіть на змочену водою ванну соду, залиште на 20 хвилин. Після цього нанесіть оцет поверх шару з содою. Залиште ще на 30-40 хвилин і змийте водою.
- Візьміть шматок білої тканини, змочіть оцтом та помістіть її на місце з іржею або вапняним нальотом на 30 хвилин. Змийте водою та потріть губкою.
- Розведіть лимонну кислоту у воді та нанесіть на проблемні ділянки. Залиште на 10-15 хвилин і змийте.
- Акрилову ванну можна також відмити наступним чином - наповніть акрилову ванну трохи теплою водою. Додати пачку лимонної кислоти або 1,5 літра оцту. Залишити все на ніч, але не більше ніж на 12 годин. Вранці злити воду й змити все чистою водою.
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