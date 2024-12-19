Як відчистити сковорідку від нагару та жиру зовні та всередині: давній, ефективний лайфгак

Як очистити сковорідку від нагару та жиру з обох боків
Будь-яка господиня хоча ба раз у житті намагалася очистити сковорідку від жире та нагару, що утворюється під час приготування їжі і знає, що це не завжди вдається зробити - відчистити сковорідку до блиску. Або доводиться витрачати багато часу та прикладати фізичні зусилля, щоб відшкрябати сковорідку.
Розповідаємо про лайфгак, який допоможе вирішити проблему з нагаром та жиром на старих сковородах.
Як відчистити сковорідку від нагару та жиру зовні та всередині
- Знаходимо велику каструлю із широким дном або відро, щоб туди помістилася забруднена сковорідка.
- Наливаємо туди води, щоб вода повністю покрила сковорідку, які чистимо.
- Воду нагріваємо. Натираємо у воду на великій стороні терки два шматки господарського мила, перемішуємо.
- Туди ж всипаємо приблизно 150 г соди та пляшку силікатного канцелярського клею. Ретельно розмішуємо склад.
- Коли вода закипіла та всі інгредієнти розчинилися, зменшуємо вогонь і опускаємо сковороду у відро. Бажано, щоб сковорода була вкрита повністю мильним складом.
- Тримаємо в розчині сковорідку 10-15 хвилин, поки нагар не відстане. Дістаємо «замазуру» та миємо під проточною водою.
Читайте також: