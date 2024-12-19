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Як відчистити сковорідку від нагару та жиру зовні та всередині: давній, ефективний лайфгак

Як відчистити сковорідку від нагару та жиру зовні та всередині: давній, ефективний лайфгак

Як очистити сковорідку від нагару та жиру

Як очистити сковорідку від нагару та жиру з обох боків

Будь-яка господиня хоча ба раз у житті намагалася очистити сковорідку від жире та нагару, що утворюється під час приготування їжі  і знає, що це не завжди вдається зробити - відчистити сковорідку до блиску. Або доводиться витрачати багато часу та прикладати фізичні зусилля, щоб відшкрябати сковорідку.

Розповідаємо про лайфгак, який допоможе вирішити проблему з нагаром та жиром на старих сковородах. 

Як відчистити сковорідку від нагару та жиру зовні та всередині

  • Знаходимо велику каструлю із широким дном або відро, щоб туди помістилася забруднена сковорідка.
  • Наливаємо туди води, щоб вода повністю покрила сковорідку, які чистимо.
  • Воду нагріваємо. Натираємо у воду на великій стороні терки два шматки господарського мила, перемішуємо.
  • Туди ж всипаємо приблизно 150 г соди та пляшку силікатного канцелярського клею. Ретельно розмішуємо склад.
  • Коли вода закипіла та всі інгредієнти розчинилися, зменшуємо вогонь і опускаємо сковороду у відро. Бажано, щоб сковорода була вкрита повністю мильним складом.
  • Тримаємо в розчині сковорідку 10-15 хвилин, поки нагар не відстане. Дістаємо «замазуру» та миємо під проточною водою.

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