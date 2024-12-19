Як відчистити сковорідку від нагару та жиру зовні та всередині: давній, ефективний лайфгак

Як очистити сковорідку від нагару та жиру з обох боків

Будь-яка господиня хоча ба раз у житті намагалася очистити сковорідку від жире та нагару, що утворюється під час приготування їжі і знає, що це не завжди вдається зробити - відчистити сковорідку до блиску. Або доводиться витрачати багато часу та прикладати фізичні зусилля, щоб відшкрябати сковорідку.

Розповідаємо про лайфгак, який допоможе вирішити проблему з нагаром та жиром на старих сковородах.

Як відчистити сковорідку від нагару та жиру зовні та всередині

Знаходимо велику каструлю із широким дном або відро, щоб туди помістилася забруднена сковорідка.

Наливаємо туди води, щоб вода повністю покрила сковорідку, які чистимо.

Воду нагріваємо. Натираємо у воду на великій стороні терки два шматки господарського мила, перемішуємо.

Туди ж всипаємо приблизно 150 г соди та пляшку силікатного канцелярського клею. Ретельно розмішуємо склад.

Коли вода закипіла та всі інгредієнти розчинилися, з меншуємо вогонь і опускаємо сковороду у відро. Бажано, щоб сковорода була вкрита повністю мильним складом.

Тримаємо в розчині сковорідку 10-15 хвилин, поки нагар не відстане. Дістаємо «замазуру» та миємо під проточною водою.