Як відчистити ванну від жовтизни, нальоту й іржі: навіть стара сантехніка сяятиме, як нова

Білосніжна ванна – напевно мрія кожної господині, є кілька простих підручних засобів, які допоможуть втілити цю мрію в життя.

З часом первозданний колір зникає, на ванні з’являються наліт, жовтизна та іржа. Не варто поспішати витрачатися на дорогі професійні гелі чи порошки, ванну можна зробити білосніжною за допомогою підручних засобів. Розповідаємо, як швидко позбутися усіх видів забруднень на ванні в домашніх умовах.

Як відчистити ванну від жовтизни, нальоту та іржі: дієві методи

Харчова сода. Вимийте ванну й підготуйте пасту: змішайте 3 столові ложки соди та 2 столові ложки води, натріть цією сумішшю ванну. Через 20 хвилин змийте засіб, якщо забруднення були не дуже застарілими, ваша ванна знову стане білосніжною.

Вимийте ванну й підготуйте пасту: змішайте 3 столові ложки соди та 2 столові ложки води, натріть цією сумішшю ванну. Через 20 хвилин змийте засіб, якщо забруднення були не дуже застарілими, ваша ванна знову стане білосніжною. Білизна. Цим методом користувалися ще наші бабусі, коли не було професійних мийних засобів, білизною чистили все. Так як засіб вкрай шкідливий для шкіри рук, обов’язково треба використовувати рукавички й уникати потрапляння в очі. Спочатку добре помийте ванну, потім нанесіть білизну на поверхню і зачекайте пів години. Опісля ретельно змийте засіб теплою водою, і ваша ванна сяятиме, неначе щойно з магазину.

Цим методом користувалися ще наші бабусі, коли не було професійних мийних засобів, білизною чистили все. Так як засіб вкрай шкідливий для шкіри рук, обов’язково треба використовувати рукавички й уникати потрапляння в очі. Спочатку добре помийте ванну, потім нанесіть білизну на поверхню і зачекайте пів години. Опісля ретельно змийте засіб теплою водою, і ваша ванна сяятиме, неначе щойно з магазину. Перекис і нашатирний спирт. Це ще один прекрасний метод для того, щоб ванна сяяла чистотою. Змішайте перекис та спирт у співвідношенні 1:3, добре натріть всі поверхні, які потребують відбілювання. Через пів години ретельно вимийте ванну теплою водою. Такий засіб на відмінно впорається з брудом, нальотом і жовтизною.

Це ще один прекрасний метод для того, щоб ванна сяяла чистотою. Змішайте перекис та спирт у співвідношенні 1:3, добре натріть всі поверхні, які потребують відбілювання. Через пів години ретельно вимийте ванну теплою водою. Такий засіб на відмінно впорається з брудом, нальотом і жовтизною. Засіб від іржі. Візьміть 100 грамів харчової соди та 50 грамів води, цією сумішшю натріть ті місця, де є сліди від іржі. Через пів години, коли відпрацює паста, змастіть оброблені місця губкою, змоченою в оцті. Піна, що утвориться у великій кількості, очистить всі сліди іржі й нальоту, навіть стара ванна стане, неначе нова.

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