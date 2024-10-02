Як відірвати папір від випічки, не зіпсувавши водночас страву: простий трюк, щоб виправити ситуацію

З цією неприємною ситуацією стикався, мабуть, кожен кулінар. Однак, не варто панікувати. Випічку все ще можна врятувати, якщо діяти правильно.

Замість того, щоб по шматочках віддирати від тіста пергаментний папір, щоб насолодитися смаком випічки, спробуйте один простий спосіб.

Насамперед, спробуйте не панікувати, особливо, якщо випічку ви готували на святковий стіл. Від того, що пергамент прилип до неї, її смак гіршим аж ніяк не стане. Але повернути приємний зовнішній вигляд можливо досить швидко.

Щоб врятувати випічку від надокучливого пергаменту, варто його злегка намочити. Для цього перекладіть готову страву у пергаментному папері на зволожений рушник і зачекайте кілька хвилин.

Вже за цей короткий проміжок часу пергаментний папір з легкістю відійде від випічки, не залишивши по собі й сліду.

Такий простий спосіб можна використовувати для виробів з дріжджового тіста.

А ось, якщо ви готуєте випічку з листкового тіста, то тут краще спочатку остудити її природним шляхом, залишивши у духовці на 10-15 хвилин. Як тільки вона вже не буде гарячою, пергамент з легкістю відійде.

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