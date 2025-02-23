Як відкрити дверцята пральної машинки, якщо їх заклинило після прання: найлегші способи

Ситуація, коли після прання дверцята пральної машинки залишаються заблокованими, може викликати стрес, однак не варто панікувати. Адже є кілька простих способів, щоб вирішити цю проблему.
Як відкрити дверцята пральної машинки, якщо їх заклинило після прання
- Відключіть пралку від електромережі та зачекайте 5-10 хвилин. Потім обережно натисніть на дверцята і спробуйте відкрити їх. Іноді блокування знімається саме по собі після вимкнення живлення.
- Використовуйте шнурок. Якщо дверцята не відчиняються, візьміть шнурок й акуратно протягніть його між корпусом машини та дверцятами так, щоб середина опинилася навпроти замка. Тепер потягніть за обидва кінці в боки – це допоможе розблокувати замок.
- Спробуйте розблокувати замок вручну. Треба взяти викрутку та плоскогубці. Відключіть машинку, перекрийте воду і зніміть верхню кришку приладу. Потім знайдіть механізм блокування із внутрішньої сторони дверцят. Намацайте гачок блокування, підчепіть його плоскогубцями і спробуйте зрушити, одночасно потягнувши за дверцята.
- Коли треба викликати майстра. Якщо перераховані способи не допомогли чи у вас взагалі немає досвіду роботи з побутовими приладами, краще одразу викликати майстра. Оскільки самостійне втручання в механізм приладу може призвести до серйозної поломки.
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