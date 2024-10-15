Як відкрутити гвинтову кришку на банці за лічені секунди: лайфгак з TikTok

Все значно простіше, ніж вам здається.

Мабуть, чи не кожен зіштовхувався з проблемою відручення кришки на банці. Хоча як сильно ви б не старалися, а відкрити банку все одно не вдається? Не біда.

У TikTok показали незвичний трюк, який допоможе впоратися з гвинтовою кришкою за лічені секунди.

Спершу трюк опублікував у соцмережах користувач Mr Clever Mind. А згодом лайфхак перевірив шеф-кухар Анатолій Добровольський. Відео у Мережі вже зібрало понад 4,6 млн переглядів та тисячу коментарів.

Яквідкрутити гвинтову кришку за лічені секунди / Фото: Freepik

Як легко відкрутити кришку з банки

Як переконує автор відео, не обов'язково щосили намагатися відкрити гвинтову кришку. Для цього достатньо стиснути руки в замок і нижніми частинами долонь натиснути по її боках.

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