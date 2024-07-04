Як віднадити слимаків від урожаю: простий лайфгак від відомого садівника

Британський садівник Девід Домоні поділився простим способом, який може вберегети урожай від слимаків.
Слимаки та равлики можуть серйозно нашкодити врожаю у вашому саду та городі.
Як від них позбутися, розповів відомий британський садівник Девід Домоні, передає The Sun.
За його словами, вам не доведеться розщедрюватися на дорогі продукти для цього лайфгаку, і одночасно заощадити трохи грошей.
"Секрет полягає в тому, щоб зберегти яєчну шкаралупу, тому, коли ви доїдаєте суфле, смажите суботній ранковий сніданок або навіть печете тістечка, не викидайте яєчну шкаралупу, а збирайте її", – каже Девід Домоні.
Садівник радить підсушити яєчну шкаралупу, помістивши в мікрохвильову піч на 5 хвилин. Після цього, ретельно подрібнити шкаралупу, адже її гострі шматочки будуть перешкодою для слимаків та равликів. Посипте нею ґрунт навколо рослин, щоб шкідники не змогли пересуватися гострими поверхнями й знищувати ваші сад, клумбу чи город.
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