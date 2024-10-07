Як відмити сковорідку від нагару та жиру: несподіваний лайфгак, що працює

Напевно не має такої людини, яка намагалася б відмити сковорідку після довготривалого користування від нагару та жиру. Звичайний мийний засіб не допомагає. Хімічні засоби, які можуть допомогти відчистити сковорідку, часто дуже агресивні не лише до бруду, а й людського здоров'я.

Пропонуємо скористатися рецептом рідини для чищення сковорідок, який можна приготувати вдома та який виявися напрочуд ефективним. Ця суміш чистить сковорідки від нагару та жиру завдяки поєднанню кислотного розчинника, м'якого абразиву та мийного засобу.

Як відчистити сковорідку від нагару та жиру

Основою для приготування рідини для миття сковорідок є кока-кола. Потрібно взяти 0,5 пляшки кока-коли, додати 2 столові ложки зубної пасти та будь-якої рідини для миття посуду. Не обов'язково використовувати ту зубну пасту, якою ви чистите зуби, можна взяти найдешевшу.

Кока-кола є кислотним розчинником, кислота, яка є у її складі руйнує стійкі забруднення, тому її так часто використовують проти іржі. Зубна паста є м’яким абразивом, а рідина для посуду, як відомо, здатна розщепити жир.

Суміш потрібно помістити в посудину з кришкою, яку добре збовтайте, щоб перемішати інгредієнти. Щоб після відкриття суміш не "збіглася", через те, що гази можуть сильно підійти вгору, і половина вмісту просто виллється, почекайте, поки вода осяде.

Нанесіть суміш на сковорідку, почекати декілька хвилин, а потім потріть скребком. Якщо нагар та жирові відкладення не піддаються зразу, залишіть сковорідку в розчині на 15 хвилин.

Рідиною можна відмивати не лише брудні сковорідки, а й каструлі, посуду, забруднення які важко видаляється звичайними засобами.

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