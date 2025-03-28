Як відмити жовтий наліт з ванни без хімії / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Як позбутися жовтих плям у ванні без хімії

Після ванни на стінах і дні утворюється неприємний наліт, який може бути залишками мила, гелю для душу або інших косметичних засобів, що використовуються під час щоденної гігієни. Окрім цього, плями можуть виникати через саму воду.

Ці забруднення добре помітні на гладких емальованих або акрилових поверхнях, і їх можна відчути на дотик, адже вони роблять ванну тьмяною і навіть шорсткою.

Регулярне очищення ванни допомагає не лише уникнути потьмяніння, а й запобігає появі стійких жовтих плям на дні.

Реклама

Проте, як виявилось, очистити таку поверхню не так просто, і чим довше ви відкладаєте, тим важче позбутися плям. Як же вивести жовті плями у ванні та вапняний наліт у важкодоступних місцях? Вам не обов'язково використовувати хімічні засоби — домашні способи можуть бути не менш результативними.

Простий і популярний метод для позбавлення від плям і розводів — це вимити ванну сумішшю оцту та, наприклад, рідини для миття посуду з улюбленим ароматом. Але є й інший спосіб, який не менш ефективний, і завдяки якому ваша ванна після миття буде блищати, а на крані не залишиться жодного сліду накипу.

Це паста з харчової соди і перекису водню. Приготувати її можна за кілька хвилин:

Змішайте харчову соду та перекис водню в пропорції 2:1, обираючи кількість інгредієнтів так, щоб вистачило для очищення всієї поверхні ванни; Ретельно перемішайте до утворення полів’язкої пасти за допомогою металевої, пластикової чи дерев’яної ложки.

Зверніть увагу на консистенцію пасти — вона повинна бути достатньо рідкою, щоб рівномірно розподілятися по ванні, але водночас досить густою, щоб не стікати по стінках і залишатися на потрібному місці.

Також важливо звернути увагу на посуд, в якому ви готуєте пасту. Для зручності зберігайте засіб прямо в ванні, вибираючи пластикову, ударостійку ємність для безпеки.

Нанесіть пасту на стіни та дно ванни і залиште її на щонайменше 10 хвилин перед тим, як почати чистити.

Для очищення використовуйте м’яку губку або щітку з ніжною щетиною, яка ефективно чистить, але не пошкоджує поверхню. Після того як все вимите, ретельно ополоскайте ванну теплою водою, щоб змити залишки пасти.

Читайте також: