Як відмити скляний посуд від застарілого бруду і жиру: підручні засоби з ефектом глибокого чищення

Впоратися зі старим брудом і жиром за кілька хвилин досить легко за допомогою перевірених народних методів.

Скоро новорічні свята, тому господині вже думають, як натерти келихи та склянки до неймовірного блиску. Адже з часом посуд тьмяніє і втрачає своє ефектне сяяння. Розповідаємо, як повернути чистоту і сяяння вашому кришталю.

Як відмити скляний посуд від застарілого жиру та бруду: корисні лайфгаки

Ефектний блиск за секунди. Для отримання такого результату потрібні сода і оцет. Змішайте складники у рівних частинах, нанесіть на вологу тканину і обережно протріть нею скляний посуд: келихи, склянки, чашки, тарілки. Після цього ретельно вимийте посуд теплою водою і витріть насухо чистою тканинною серветкою.

Для отримання такого результату потрібні сода і оцет. Змішайте складники у рівних частинах, нанесіть на вологу тканину і обережно протріть нею скляний посуд: келихи, склянки, чашки, тарілки. Після цього ретельно вимийте посуд теплою водою і витріть насухо чистою тканинною серветкою. Глибоке чищення. У цьому допоможуть таблетки для зубних протезів. Підготуйте глибоку миску чи таз із теплою водою і розчиніть кілька таблеток. Потім у розчин опустіть скляний посуд і залиште на 15 хвилин. Таблетки ефективно впораються із жирним нальотом та застарілим брудом. Потім прополощіть посуд чистою теплою водою і витріть насухо, щоб не було розводів.

У цьому допоможуть таблетки для зубних протезів. Підготуйте глибоку миску чи таз із теплою водою і розчиніть кілька таблеток. Потім у розчин опустіть скляний посуд і залиште на 15 хвилин. Таблетки ефективно впораються із жирним нальотом та застарілим брудом. Потім прополощіть посуд чистою теплою водою і витріть насухо, щоб не було розводів. Для видалення застарілого бруду. Для такого способу чищення знадобиться сіль та лимон. Посипте сіллю половинку лимона і потріть застарілий бруд. Лимонна кислота у поєднанні із абразивною м’якою сіллю м’яко та ефективно видалить бруд і застарілий жир без шкоди для скла. Після чищення посуд варто добре промити холодною водою і протерти лляною серветкою. Такий спосіб допоможе досягти бездоганного сяяння. Або після полоскання можна просто залишити висихати природним способом на рушнику, перевернувши посуд догори дном.

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