Відновлення нігтів після гель- лаку, що потрібно знати

Покриття нігтів гель-лаком дозволяє отримати бездоганний манікюр на декілька тижнів. Але якщо гель наноситься впродовж довго періоду без перерви, нігтьова пластина може постраждати. Навіть після одного покриття гель-лаком нігті можуть виглядати жахливо. Причинами можуть бути порушенням технології застосування такого покриття. Наприклад, через те, що майстер занадто сильно спилив нігтьові пластини перед покриттям, або, якщо використовувалася неякісна база під покриття, покриття знімалося неправильно з використанням великої кількості ацетону, дуже абразивної пилки тощо.

Але навіть, якщо все було зроблено правильно, після довготривалого носіння лаку нігті стають надзвичайно тонкими й ламкими, жовтіють та починають розшаровуватися.

Що робити у такому випадку? Можна зачекати, коли нігтьові пластини оновляться природним чином, проте на це може знадобитися чимало часу, можна звернутися за професійним відновленням, або можна відновити нігті в домашніх умовах.

Як відновити нігті після гель-лаку в домашніх умовах

Найперше, що потрібно зробити, це провести корекцію довжини нігтів , тобто обрізати їх. Надмірно довгі ослаблені нігті будуть ламатися та й поживних речовин, які потрібно в цей час, забирати. Тому найкраще буде обрізати якнайкоротше нігті, залишити мінімально прийнятну для себе величину до відновлення.

, тобто обрізати їх. Надмірно довгі ослаблені нігті будуть ламатися та й поживних речовин, які потрібно в цей час, забирати. Тому найкраще буде обрізати якнайкоротше нігті, залишити мінімально прийнятну для себе величину до відновлення. Часто після зняття гелю між покриттям та нігтьовою пластинкою утворюються порожнини, де селяться хвороботворні бактерії та грибки. Тому варт купити баф для шліфування та відшліфувати пластини . Шліфування надасть нігтям більш естетичного вигляду.

. Шліфування надасть нігтям більш естетичного вигляду. Періодично змащуйте олією кутикулу та нігтьову пластину. У багатьох випадках саме кутикула виявляється особливо вразливою - непомірно розростається, утворює хворобливі тріщини та неестетичні задирки.

Позитивно впливають на відновлення нігтів різноманітні олійні та сольові ванночки для нігтів, а також використання кремів, бальзамів, емульсій або сироваток із різними корисними натуральними інгредієнтами.

Як робити ванночки для нігтів після зняття гель-лаку

Ванночка із сіллю. Візьміть 1 ст. л морської солі та 1 стакан теплої води. Розчиніть сіль і занурте пальці у воду на 15–20 хвилин. За бажанням додайте у ванночку кілька крапель ефірної олії лимона — вона має відбілювальні властивості й допоможе впоратися з жовтизною. Таку процедуру бажано проводити щодня, найкраще перед сном. Після неї добре нанести на нігті та шкіру навколо нігтів спеціальну олію для нігтів і кутикули. Якщо такої не має, можна використовувати для цих цілей будь-яку натуральну рослинну олію або поживний крем, бальзам, сироватку для рук. Щоби дія була максимально ефективною, після цього можна додатково одягнути рукавички.

Для зміцнення нігтів можна взяти чайну ложку морської солі, три чайні ложки лимонного соку та 4 крапельки йоду, розчинити у склянці теплої води.

Можна зробити ванночки на мінеральній воді, для цього у пів склянці підігрітої мінералки розчиніть 2 чайні ложки лимонного соку та потримайте у цьому розчині руки.

Олійна ванночка. Підігрійте на водяній бані невелику кількість оливкової або іншої базової олії, опустіть у теплу олію руки на 10 хвилин, а потім ретельно протріть їх звичайною паперовою серветкою, не змиваючи олію. Помасажуйте основи нігтів, щоб активізувати кровообіг та покращити проникнення корисних речовин з олії в корінь нігтьової пластини.

Можна покрити нігті лаком, який ще називають «розумною емаллю». Він містить комплекс вітамінів, кератин та кальцій, допомагає усунути хвилястість, впоратися з проблемою розшаровування та білими плямами на нігтях.

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