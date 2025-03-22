Як відновити швидкість роботи смартфона однією простою операцією: корисний лайфгак

Для того, щоб відновити швидкість роботи смартфона, іноді достатньо однієї простої операції – перезавантаження.

ТСН.ua пропонує інструкцію, як це зробити для різних типів смартфона.

Перезавантаження допомагає виправити системні збої, очистити оперативку і відновити процеси, які тимчасово були порушені.

Щоб перевантажити iPhone, потрібно швидко натиснути та відпустити кнопку збільшення гучності, після чого так само швидко натиснути та відпустити кнопку зменшення гучності. Натискання не повинно бути тривалим, достатньо одного короткого.

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Після цього потрібно затиснути бічну клавішу і тримати її, поки не згасне екран, з’явиться і зникне лого Apple. Тоді кнопку відпустити – процес завантаження iPhone розпочався.

Перезавантажити Android простіше. Для цього потрібно одночасно натиснути кнопки зменшення гучності та ввімкнення живлення. Утримувати їх потрібно приблизно 10 секунд.

Після цього пристрій або перезавантажиться автоматично, або відкриє меню з можливістю вибору перезапуску.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, як правильно очищати екран телевізора чи монітор комп'ютера і не завдати йому шкоди.

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