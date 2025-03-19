Як відправити посилку за кордон Укрпоштою: проста покрокова інструкція

За допомогою Укрпошти українці можуть надсилати посилки не лише по всій території України, а й за кордон. Доставлення до інших країн займає орієнтовно 14 днів.

Міжнародні відправлення можна оформити прямо через Інтернет, не виходячи з дому та без потреби йти до поштового відділення.

На офіційному сайті Укрпошти зазначено, що компанія є частиною Всесвітнього поштового союзу і має партнерські відносини з 192 національними поштовими операторами. Це дозволяє її клієнтам надсилати посилки в понад 660 тисяч відділень по всьому світу, в більш ніж 230 країнах та територіях.

Проста інструкція, як відправити посилку закордон Укрпоштою

Перевірте, чи дозволено пересилати ваші вкладення, за допомогою наданого посилання. Оберіть зручне для вас поштове відділення для оформлення відправлення. У великих містах можна замовити кур'єра через онлайн-форму на сайті. Ознайомтесь із митними правилами перед відправленням. Оформіть посилку самостійно через мобільний застосунок або особистий кабінет. Якщо ви використовуєте особистий кабінет, отримаєте знижку 3% на EMS та посилки. Після цього роздрукуйте необхідні документи. За оформлення посилки у відділенні підготуйте наступну інформацію для заповнення документів: ПІБ, повну адресу, індекс та номер телефону відправника; ПІБ, повну адресу, індекс та номер телефону отримувача; Повна адреса включає країну, область (штат), місто, вулицю, номер будинку та квартири. Після оформлення здійсніть оплату послуги. Отримавши квитанцію з трек-номером, ви зможете відстежити свою посилку через сайт, особистий кабінет, мобільний додаток, чат-бота в месенджері або зателефонувавши в контакт-центр за номером 0 800 300 545. Додатково перевірте, чи доступний трекінг для відправлень до обраної країни.

Тарифи та детальну інформацію можна знайти за наданим посиланням.

"Якщо оформлюєте відправлення в поштовому відділенні, плата за внесення даних митної декларації в електронну систему становитиме 1 долар США за кожне відправлення", — повідомляють в Укрпошті.

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