Як відправити посилку за кордон Укрпоштою: проста покрокова інструкція

За допомогою Укрпошти українці можуть надсилати посилки не лише по всій території України, а й за кордон. Доставлення до інших країн займає орієнтовно 14 днів.
Міжнародні відправлення можна оформити прямо через Інтернет, не виходячи з дому та без потреби йти до поштового відділення.
На офіційному сайті Укрпошти зазначено, що компанія є частиною Всесвітнього поштового союзу і має партнерські відносини з 192 національними поштовими операторами. Це дозволяє її клієнтам надсилати посилки в понад 660 тисяч відділень по всьому світу, в більш ніж 230 країнах та територіях.
Проста інструкція, як відправити посилку закордон Укрпоштою
- Перевірте, чи дозволено пересилати ваші вкладення, за допомогою наданого посилання. Оберіть зручне для вас поштове відділення для оформлення відправлення. У великих містах можна замовити кур'єра через онлайн-форму на сайті. Ознайомтесь із митними правилами перед відправленням.
- Оформіть посилку самостійно через мобільний застосунок або особистий кабінет. Якщо ви використовуєте особистий кабінет, отримаєте знижку 3% на EMS та посилки. Після цього роздрукуйте необхідні документи.
- За оформлення посилки у відділенні підготуйте наступну інформацію для заповнення документів:
- ПІБ, повну адресу, індекс та номер телефону відправника;
- ПІБ, повну адресу, індекс та номер телефону отримувача;
- Повна адреса включає країну, область (штат), місто, вулицю, номер будинку та квартири. Після оформлення здійсніть оплату послуги.
- Отримавши квитанцію з трек-номером, ви зможете відстежити свою посилку через сайт, особистий кабінет, мобільний додаток, чат-бота в месенджері або зателефонувавши в контакт-центр за номером 0 800 300 545. Додатково перевірте, чи доступний трекінг для відправлень до обраної країни.
Тарифи та детальну інформацію можна знайти за наданим посиланням.
"Якщо оформлюєте відправлення в поштовому відділенні, плата за внесення даних митної декларації в електронну систему становитиме 1 долар США за кожне відправлення", — повідомляють в Укрпошті.
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