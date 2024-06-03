Як відрізнити хороші крабові палички від поганих: на першому місці повинен бути один інгредієнт

Нутриціологиня розповіла, на що потрібно звертати увагу, щоб обрати дійсно якісні крабові палички.

П'ять основних параметрів, на які слід звернути увагу, коли купуєте в магазині крабові палички, назвала в своєму Instagram нутриціологиня Людмила Матішинець.

Найважливішим інгредієнтом, який повинен стояти першим в складі продукту, є сурімі. Це рибний фарш, який отримують шляхом перероблювання білого м'яса риби (зазвичай тріски чи мінтаю). Саме він допомагає створити текстуру та смак крабових паличок.

Сурімі має кілька важливих властивостей. Він надає крабовим паличкам волокнисту та ніжну структуру, яка чимось нагадує м'ясо краба. Завдяки добре підібраним ароматизаторам сурімі відрізняється "крабовим" смаком. А ще в ньому міститься високоякісний білок, який робить продукт живильним.

Також важливо обирати продукт в вакуумному пакуванні. Воно допомагає уникнути попаданню повітря, що скорочує термін придатності паличок.

Якісні крабові палички мають білий колір. Якщо на продукті видно сірі чи жовті плями, існує висока ймовірність, що продукт несвіжий або неякісний. Такий краще не брати.

Під час натискання крабова паличка високої якості буде легко тріскатися, але повністю не зламається. Якщо вона одразу ламається, в продукті забагато крохмалю, що вказує на погану якість.

А ще крабові палички повинні легко різатися, при цьому залишаючись цілими та пружними.

Нутриціологиня також наголосила, що не потрібно демонізувати крабові палички чи боятися додавати їх до свого раціону. Важливо підібрати дійсно якісний продукт, а ще не робити його основою щоденного меню.

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