Як відростити нігті за короткий проміжок часу в домашніх умовах: сім засобів, які допоможуть

Здорові нігті — мрія багатьох жінок. Але часто буває, що через різні причини відростити їх досить складно. Існують різноманітні засоби, які допоможуть вам у цьому.

Вам не потрібно буде робити жодні складні дії, але на шляху до краси варто регулярно повторювати процедури і не забувати про профілактику різноманітних захворювань нігтьової пластини. Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як надовго приховати сивину, не фарбуючи волосся.

Лимонний сік з кокосовою олією

Обидва ці компоненти чудово підходять для догляду за нігтями. Вони допомагають оновити пластину, а також мають антибактеріальний ефект. Лимонний сік потрібно ретельно втирати в нігті, а ось якщо ви додаєте ще й кокосову олію, без легкого масажу не обійтися.

Яєчна шкаралупа

Кальцій ніколи не буває зайвим для здоров'я нігтів. Якщо у вас після приготування сніданку залишилася шкаралупа, не викидайте її. Розітріть її у порошок, а потім буквально на кілька хвилин нанесіть на нігтьову пластину.

Часникова олія

Часник дійсно допоможе у догляді за нігтями. Вам буде достатньо навіть одного невеликого зубчика, яким потрібно натерти нігтьову пластину. Такий спосіб допомагає оновити нігті та зробити їх міцнішими.

Як відростити нігті в домашніх умовах / Фото: pixabay.com

Мед

Улюблений багатьма солодкий десерт стане відмінним засобом у догляді за нігтями. Мед відрізняється антибактеріальною дією, а ще допомагає підтримувати еластичність кутикули і нігтів. А якщо поєднати його з краплею лимонного соку, можна отримати ще кращий результат.

Біотин

Фахівці рекомендують вживати біотин, який допоможе не лише пришвидшити зростання нігтів та зробити їх міцнішими, але й покращить зовнішній вигляд і здоров'я волосся.

Зелень

Додайте більше зелені до свого щоденного раціону, адже вона чудово допомагає у покращенні зростання нігтів. Все через фолієву кислоту, яка міститься в усіх видах зелені.

Відмова від експериментів

Якщо ви дійсно мрієте відновити та оздоровити нігтьову платину, краще на деякий час відмовитися від манікюру. Ця процедура досить шкідлива для нігтів і зведе нанівець всі зусилля щодо їхнього лікування.

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