Як відростити нігті за короткий проміжок часу в домашніх умовах: сім засобів, які допоможуть

Здорові нігті — мрія багатьох жінок. Але часто буває, що через різні причини відростити їх досить складно. Існують різноманітні засоби, які допоможуть вам у цьому.
Вам не потрібно буде робити жодні складні дії, але на шляху до краси варто регулярно повторювати процедури і не забувати про профілактику різноманітних захворювань нігтьової пластини. Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як надовго приховати сивину, не фарбуючи волосся.
Лимонний сік з кокосовою олією
Обидва ці компоненти чудово підходять для догляду за нігтями. Вони допомагають оновити пластину, а також мають антибактеріальний ефект. Лимонний сік потрібно ретельно втирати в нігті, а ось якщо ви додаєте ще й кокосову олію, без легкого масажу не обійтися.
Яєчна шкаралупа
Кальцій ніколи не буває зайвим для здоров'я нігтів. Якщо у вас після приготування сніданку залишилася шкаралупа, не викидайте її. Розітріть її у порошок, а потім буквально на кілька хвилин нанесіть на нігтьову пластину.
Часникова олія
Часник дійсно допоможе у догляді за нігтями. Вам буде достатньо навіть одного невеликого зубчика, яким потрібно натерти нігтьову пластину. Такий спосіб допомагає оновити нігті та зробити їх міцнішими.
Мед
Улюблений багатьма солодкий десерт стане відмінним засобом у догляді за нігтями. Мед відрізняється антибактеріальною дією, а ще допомагає підтримувати еластичність кутикули і нігтів. А якщо поєднати його з краплею лимонного соку, можна отримати ще кращий результат.
Біотин
Фахівці рекомендують вживати біотин, який допоможе не лише пришвидшити зростання нігтів та зробити їх міцнішими, але й покращить зовнішній вигляд і здоров'я волосся.
Зелень
Додайте більше зелені до свого щоденного раціону, адже вона чудово допомагає у покращенні зростання нігтів. Все через фолієву кислоту, яка міститься в усіх видах зелені.
Відмова від експериментів
Якщо ви дійсно мрієте відновити та оздоровити нігтьову платину, краще на деякий час відмовитися від манікюру. Ця процедура досить шкідлива для нігтів і зведе нанівець всі зусилля щодо їхнього лікування.
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