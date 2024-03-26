Як відростити волосся на 10 см за місяць, чи це можливо зробити природним шляхом

Як швидко відростити довге волосся — чи можливо відростити на 10, чи 5 см за місяць

Чи можливо відростити волосся природним шляхом, не вдаючись до нарощування у короткий термін, наприклад перед випускним, весіллям тощо. Скільки потрібно часу, щоб волосся виросло на 10 см, чи можна відростити волосся протягом місяця на 5 см, на скільки сантиметрів відростає волосся за 1 місяць, спробуємо відповісти на ці та подібні питання.

Врешті-решт, що потрібно зробити, щоб волосся росло швидше?

Скільки потрібно часу, щоб відростити довге волосся

Умовно ріст волосся можна розділити на три стадії — стадію активного зростання триває від 2-3 років, стадія спокою триває 2-3 тижні, коли активність волосяних фолікулів падає, вони стають тоншими, колір — тьмянішим і розвиток волосся зупиняється та стадію випадання, близько трьох місяців. Після чого цикл росту волосся повторюється.

Як швидко відростає волосся природним чином? В середньому волосся відростає на 0,05 мм за добу, на 0,35 мм на тиждень, 1-1,5 см за місяць. Тобто за рік волосся може відрости приблизно на 18 см, якщо не підстригати кінчики.

На скільки сантиметрів відростає волосся за 1 місяць, чи можна відростити його на 10 сантиметрів

Отже, у середньому за один місяць волосся відростає на 1-1,5 см. Народні рецепти, що обіцяють відростити волосся на 5, 10 і навіть 15 см за місяць, в основному пропонують використовувати агресивні перцеві настойки або порошок гірчиці тощо, не працюють.

Безумовно, такі засоби, нанесені на коріння волосся разом з масажем голови, стимулюють зростання волосся, активізують «сплячі» цибулини, але так швидко відростити волосся за їх допомогою не вдасться. В той час як шкіру голови вони висушать, неприємні відчуття викличуть. Красиве та довге волосся – довгий процес, у якому важливий комплекс заходів.

Як відростити довге волосся: загальні рекомендації

Щоб відростити волосся в домашніх умовах, використовуй правильний для волосся шампунь, бальзам, маски для волосся інші засоби догляду. Стиліст радить почати зі здорового способу життя, віддавати перевагу скрабам для шкіри голови та шампуням, які легко видаляють забруднення і залишки укладальних засобів, що заважають шкірі дихати, приймати вітаміни, інші добавки, що прискорюють ріст волосся.

Щоб відростити здорове волосся експерти рекомендують:

Не мити голову занадто часто.

Вибирати без сульфатний шампунь.

Не використовувати гарячу воду.

Бути обережнішим з активаторами зростання. Найчастіше маркування «Для зростання волосся» не відповідає дійсності та спрямоване лише на збільшення продажів кошти. Особливо це стосується шампунів, які ми не тримаємо на волоссі та відразу змиваємо — часу на реальний вплив у них не залишається. . Розігрівальні маски прискорюють кровообіг у шкірі голови, покращуючи кисневий обмін та зміцнюючи цибулини, однак вони можуть стати справжнім випробуванням для чутливої ​​шкіри голови.

Рідше користуватися термоприладами.

Не лягати спати з мокрою головою. Вологе волосся стає крихким і уві сні труться подушкою, що призводить до їх травмування.

Не терти волосся рушником. Звичка терти пасма рушником, щоб вони швидше висохли після миття, насправді сильно шкодить волоссю. Можна протирати пасма м'якими рухами, використовуючи рушник із коротким ворсом, але не розтирати.

Дотримуватися здорової дієти, споживати продукти, багаті на вітаміни, необхідні здоров'ю та швидкого зростання волосся. Це в першу чергу риба жирних сортів (лосось, тунець, скумбрія), яка багата на омега-3 кислоти. Споживати багато овочів та фруктів. Загалом, щоб волосся швидше росло, харчування має бути різноманітним і повноцінним, при будь-яких суворих обмеженнях організм пожертвує здоров'ям волосся, щоб використовувати поживні речовини для інших цілей.

Пити достатньо води, щоб волосся було наповненим і зволоженим.

Стежити за здоров'ям. Особливо важливо здавати аналізи на гормони щитоподібної залози – якщо з нею є проблеми, то скільки б ти не відрощувала волосся, результат розчарує.

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