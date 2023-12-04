Як виглядати молодше: поради, які допоможуть не перетворитися на тітку після 50

Жінки у зрілому віці завжди хочуть краще почуватися та мати кращий вигляд. І це чудово, вважає стилістка, тренер з іміджу Мелісса Лунд. «Здається, ми всі досягаємо віку, коли відчуваємо, що нам потрібно виглядати молодшими, або, якщо ні, нам потрібно відчувати, що ми виглядаємо якнайкраще".

Поради, які допоможуть виглядати молодшою

На думку стилістки потрібно звернути увагу на волосся, зачіску , макіяж, вагу та поставу.

Подбайте про волосся

В першу чергу, зверніть увагу на колір волосся. Блондинка, брюнетка чи залишити сивину, головне підійти до цього правильно.

«Якщо ви фарбуєтеся, щоб приховати сивину, і ви брюнетка, затемнене або мелірування буде більш приємним, ніж однотонний колір».

Якщо набридло підмальовувати коріння волосся кожні декілька тижнів, можна залишити сивий колір.

Якщо ви вирішили не фарбуватися, сивина може мати шикарний вигляд, вважає експертка, але для цього потрібна ідеальна стрижка, чудовий макіяж і стильний гардероб. Інакше ви додасте собі з десяток років.

Важливість макіяжу

Підкреслити свою красу та приховати недолік можна силою макіяжу, який для жінок, які хочуть приховати свій вік, може стати "чарівною паличкою". За умови, якщо дотримуватись правильної техніки вікового макіяжу.

"Будьте в курсі сучасних продуктів і технік застосування. Як правило, з віком менше означає більше, оскільки ми старіємо, тому що у більшості з нас з’являються тонкі зморшки, які можуть посилюватися, коли на них наноситься макіяж!» - пояснила стилістка.

Слідкуйте за вагою та за поставою

Експерт радить жінкам піклуватися про свою фігуру. Це не означає, що потрібно терміново худнути або ж набирати вагу. Просто тримайте себе у формі. Це стосується й постави. Забудьте про опущені плечі, зігнуту спину.

"Ніщо так не говорить про старість, як округлі плечі й опущена спина" Займайтеся пілатесом, його іншими видами фізичної активності, які допоможуть покращити поставу.

Читайте також: