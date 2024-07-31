Як виглядати молодшою: стилістка назвала поширені помилки, які роблять жінок старшими за свій вік

Як виглядати молодшою за свій вік, поширені помилки, які додають віку

Якщо у вас гарний смак, почуття стилю, ви завжди виглядатимете неймовірно, незалежно від віку.

Мати чудовий вигляд, незалежно від вашого віку, не складно. Головне, на думку стилістів, знати основні правила і не допускати поширених помилок.

Джулі Плеєр, стилістка із понад 30-річним досвідом роботи в індустрії моди розповіла про помилки, які роблять жінок старшими за свій вік, навіть не підозрюючи про це.

Неправильні кольори

Як стверджує Джулі Плеєр, якщо у вас є улюблений колір і ви любите його носити, тоді продовжуйте. Але не можна заперечувати, що певні відтінки можуть надавати вам виснаженого вигляду. З віком, на її думку, стає все важливіше використовувати сміливіші та яскравіші кольори.

Уникайте нейтральних відтінків, таких як сірий і бежевий, тьмяних та млявих. Звичайно, вони можуть бути присутніми в класичному одязі нейтральних кольорів необхідного для створення капсульного гардероба, але додайте до нього яскраві кольори.

Якщо ж ви віддаєте перевагу нейтральним, приглушеним відтінкам стилістка радить змішувати текстури, наприклад, кремову атласну сорочку поєднати з темно-синіми оксамитовими штанами, а чорну сукню вибрати не однотонну, а з мереживними деталями.

Одяг великого розміру

Попри те, що оверсайз продовжує залишатися в тренді, стилістка радить "не ховатися в довгих обвислих шарах, які затоплять вашу фігуру і зроблять вас неохайним".

Набагато краще привернути увагу до тих частин свого тіла, якими ви пишаєтеся, які вам подобаються. Блейзер, який підкреслить вашу фігуру виглядатиме сучасніше, ніж мішкуватий кардиган.

Взуття — вибір комфорту над стилем

Багато жінок відмовляються носити сучасне взуття, бо вважають його незручним. Але зручне взуття не обов'язково має бути не привабливим. Завжди знайдеться стильна, комфортна та зручна пара.

Прийміть, наприклад, тренд на кросівки та виберіть їх веселого кольору. Однозначно уникайте вузьких босоніжок, які застібаються на липучки.

Аксесуари

Використовуйте свої аксесуари, щоб додати нотку індивідуальності своєму образу. Виберіть сумку цікавої форми чи кольору та додайте прикраси, які завершать ваш стиль. "Не бійтеся експериментувати з останніми трендами та створювати образ, якого зазвичай уникали б – ризикуйте".

Не правильно підібрана білизна

Носіння правильного розміру бюстгальтера точно додасть вам комфорту та впевненості. Зверніться до професіонала, який допоможе підібрати вам білизну, з якою ви будете відчувати себе зручно та впевнено.

Нудна оправа

Ніщо так не старить, як пара безпечних і нудних окулярів для читання. Будьте авантюрними зі своїми оправами та спробуйте незвичайну форму чи колір, разом з чудовою стрижкою, вони зроблять вас на вигляд значно молодшою.

Читайте також: