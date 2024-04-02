Який має вигляд стрижка "нірвана", тренд весни 2024 року, що омолоджує, для будь-якого обличчя

Стрижка "nirvana@ - ця модна зачіска виглядає сексі і у 20, і в 50 років

Навесні жінки та дівчата починають оновлюватися та відчайдушно експериментувати зі власним стилем - оновлювати гардероб, експериментувати з зачісками.

Якщо хочеться оновити свій образ, змінити зачіску, але не хочеться стригтися надто коротко, пропонуємо звернути увагу на стрижку Нірвана — тренд цієї весни у багатьох зірок.

Який має вигляд стрижка "нірвана"

Насправді Nirvana - це варіант відомого боба з довжиною міді. Завдяки шарам вдається досягти максимального обсягу на маківці. Пасма, що спадають візуально додають волоссю густоту.

Головна фішка цієї стрижки у рваних кінчиках, які філіруються, або зрізаються бритвою. Завдяки такій методиці вдається досягти легкої недбалості й витончені пасма підкреслюватимуть риси обличчя.

Стрижка Нірвана

Популяризувала цей сексуальний боб рок-зірка Курт Кобейн. Стилісти стверджують, що популярність стрижки «нірвана» не слабшає з кінця 1990-х років, але останнім часом цю стрижку стали носити багато зірок, надавши їй статусу гарячого весняного тренду.

Розслаблена, трохи розпатлана стрижка, що підходить різним формам обличчя, це стрижка в стилі Курта Кобейна з Nirvana.

Курт Кобейн

Кому підійде стрижка-нірвана

Модна зачіска з відтінком невимушеності підходять практично всім, і в цьому її головна перевага. Вона має класний вигляд на власницях будь-якої форми обличчя, з різним типом волосся, у різних варіантах укладання, включаючи легкі кучері та мокрі ефекти.

Стрижка нірвана

Стрижку можна носити з будь-яким проділом, рваним чубчиком. Завдяки середньої довжини є можливість експериментувати з хвостиком або пучком залежно від настрою.

Стрижка нірвана

Ця стрижка підійде на рідке та густе волосся, не має вона і вікових обмежень — буде мати гарний вигляд як на студентці, так і на жінці у віці 50+.

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